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На Заході пояснили, як Путін вибиває в України головний "козир" у війні

Нове покоління безпілотників атакує українські міста швидше за колишні моделі та ускладнює роботу ППО

9 жовтня 2026, 07:43
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Кравцев Сергей

Російські ударні безпілотники з реактивними двигунами створюють нову загрозу українській протиповітряній обороні. Як пише Atlantic Council, поява таких апаратів у небі над Києвом та іншими містами посилила тиск на українські сили та змусила розробників шукати більш дешеві та ефективніші способи перехоплення.

На Заході пояснили, як Путін вибиває в України головний "козир" у війні

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, реактивні дрони більш ніж удвічі швидше за колишні моделі і оснащені технологічними вдосконаленнями, що підвищують точність наведення. Це скорочує час на виявлення та знищення цілей та ускладнює роботу засобів ППО. Аналіз уламків збитих безпілотників, на який посилається видання, виявив компоненти іноземного виробництва, зокрема з Китаю, Німеччини та США.

Atlantic Council стверджує, що російські безпілотники використовуються для атак на широкий спектр об'єктів – від житлових будинків та лікарень до енергетичної, транспортної та комунікаційної інфраструктури. Поки що Україна змушена задіяти винищувачі, застосовуючи ракети "повітря – повітря" та бортові гармати. Однак такий спосіб перехоплення коштує дорого і може виявитися занадто витратним при подальшому збільшенні кількості атак.

Додаткову проблему створює перспектива розширення вітчизняного виробництва. За даними видання, аналіз супутникових знімків вказує на перенесення частини виробничих потужностей під землю, що ускладнює їхнє виявлення та знищення. Україна також заявляла, що Росія передала креслення реактивних безпілотників Північній Кореї.

Нова загроза може мати наслідки далеко за межами України. Київ прагнув перетворити накопичений досвід боротьби з безпілотниками на перевагу на міжнародному ринку оборонних технологій. Раніше Україна пропонувала допомогу країнам Перської затоки у протидії іранським дронам та укладала угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Наразі, попереджає Atlantic Council, розвиток російських реактивних апаратів може ускладнити ці плани. Країнам Європи, США, Канаді та Японії також необхідно шукати ефективні засоби захисту від подібних систем.

Одним із перспективних напрямів аналітики вважають інвестиції в розробку та спільне виробництво дешевших перехоплювачів. Від того, як швидко Україна зможе впровадити такі рішення, багато в чому залежатиме стійкість її протиповітряної оборони.

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Джерело: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-jet-drones-pose-a-security-threat-far-beyond-ukraine/
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