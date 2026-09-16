На Україну чекає найважчий вибір з початку війні: розкрито тривожний момент зміни риторики Зеленського



















Політолог Петро Олещук вважає, що зміна риторики Володимира Зеленського щодо можливого завершення війни не була раптовою. За його словами, український президент уже тривалий час наголошує на необхідності припинення вогню, однак тепер цей акцент став помітнішим. На позицію Києва, на думку експерта, впливають як внутрішні проблеми, так і міжнародні обставини.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

"До певної міри так. Це відмінна риторика, хоча вона не виникла раптово. Тобто вона не виникла миттєво, що от якось так раптово змінилася позиція", — зазначив Олещук.

Політолог пов'язує ці зміни, зокрема, зі своїм баченням позиції західних держав. На його думку, партнери України мають різні інтереси та не демонструють однакового бачення того, яким має бути фінал війни.

"У нас немає якогось надійного зовнішньополітичного партнера, який би був стовідсотково зацікавлений у перемозі України", — заявив експерт.

Олещук також звернув увагу на економічні виклики, необхідність фінансування оборони та збереження ресурсів для протистояння Росії. Окремо він висловив припущення, що Москва може робити ставку не лише на захоплення територій, а й на довгострокове виснаження України. Це оцінка політолога, а не встановлений факт щодо намірів Кремля.

"У мене таке відчуття, що на даний момент їхня стратегія вибудовується переважно з ідеї зробити Україну непридатною для життя. Тобто не стільки шляхом завоювання, скільки шляхом економічного, соціального терору", — сказав Олещук.

На його думку, сукупність військових, фінансових та міжнародних факторів впливає на рішення, які сьогодні обговорює українська влада, зокрема щодо можливих шляхів припинення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та Росією можуть бути пов'язані не лише з дипломатією, а й із внутрішньополітичною ситуацією у Сполучених Штатах. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, пов'язавши поспіх Білого дому зі зростанням цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу.