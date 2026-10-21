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На що насправді штовхають Зеленського: Гордон вразив жорстким сценарієм

Журналіст Гордон зазначив, що Трамп фактично штовхає Зеленського на самогубство

21 жовтня 2026, 17:24
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Кречмаровская Наталия

Мирні переговори про завершення війни в Україні знову в топі міжнародної політики. В одному з етапів напрацювання мирної угоди брав участь безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Однак тиск президента США Дональда Трампа може бути намаганням змусити Україну до поступок.

На що насправді штовхають Зеленського: Гордон вразив жорстким сценарієм

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон зазначив, що правильно сказала Кая Каллас про намагання Трампа підштовхнути Зеленського до капітуляції. Трамп, акцентував, фактично працює заразом із Путіним. Він зауважив, що зараз не йдеться про те, що Україна віддасть частину Донбасу і війна закінчиться. Лідер РФ, нагадав журналіст, хоче Донбас тільки за те, щоб переговори розпочалися. 

"Давайте ж не обманювати себе і взагалі, щоб нас ніхто не обманював. Путін і Лавров, і Пєсков, та інші говорять про те, що ви віддайте Донбас, і ми тоді сядемо за стіл переговорів. І тоді вже поговоримо про те, якою буде чисельність вашої армії, якою буде мова, яка церква, хто у вас буде президентом і коли будуть вибори”, — зазначив Гордон.

Цього ніколи не буде, зауважив він. За його словами, Зеленського штовхають на те, щоб він віддав Донбас, однак, наголосив, це неможливо. 

“Він не самогубець же. Навіть якщо уявити собі, що вже немає жодних інших варіантів, і я виходжу з найгіршого. Гіпотетично, я в це не вірю. У нас є наша конституція”, — наголосив журналіст.

Він нагадав: Конституції чітко сказано, що ніхто не має права віддавати нашу територію. І той, за його словами, хто підпише відмову від частини території, автоматично стане злочинцем перед українським законодавством та українською державністю.

Зараз, зазначив журналіст, вони штовхають до цього Зеленського — фактично, підсумував він, — до самогубства. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готовий до переговорів, однак є нюанс.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=g5_ATu-u--k
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