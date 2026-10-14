На Росію чекає страшне покарання за ракетний терор України: це термінове рішення приборкає всі плани Путіна

Лондон посилює військову підтримку Києва, зокрема передбачивши 45 млн фунтів стерлінгів на постачання ракет класу "повітря — земля". Крім того, Сполучене Королівство продовжує підготовку до повної заборони морського транспортування російського скрапленого природного газу. Це має обмежити можливості Москви користуватися британськими судноплавними та страховими сервісами.

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Окрему увагу британська сторона приділяє прискоренню передачі ракет LMM, які показали високу ефективність у боротьбі з безпілотниками, оснащеними реактивними двигунами.

Раніше Велика Британія взяла на себе зобов’язання спрямувати 1,6 млрд фунтів на постачання Україні понад 5 тисяч таких ракет упродовж чотирьох років. Із нового пакета допомоги обсягом 45 млн фунтів Лондон планує оперативно виділити 10 млн фунтів на ракетне озброєння, щоб покрити найнагальніші потреби України напередодні зими.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що підтримка України має важливе значення для безпеки не лише українців, а й самого Сполученого Королівства. Він наголосив на необхідності забезпечити українських військових усім потрібним для протидії російській агресії.

"Моє послання до українського народу не може бути чіткішим: ми будемо з вами стільки, скільки це буде потрібно, і ми підемо ще далі та будемо стрімкішими у нашій підтримці вашої мужньої боротьби за мир в Європі", — заявив Бернем.

Також британський прем’єр доручив урядовцям підготувати додаткові санкційні заходи, військову допомогу та фінансову підтримку, які планують реалізувати найближчими тижнями.

На тлі запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії Лондон закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та домагатися від Володимира Путіна дотримання оголошеного Сполученими Штатами енергетичного перемир’я.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував дзвінка від президента США Дональда Трампа перед оголошенням енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про домовленість український лідер дізнався із соціальної мережі Truth Social. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіо NPR.