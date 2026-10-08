Російська влада паралельно з веденням війни проти України змушена реагувати на занепокоєння через можливу епідемічну загрозу в Сибіру. Після смерті працівниці Іркутського протичумного інституту під медичний нагляд потрапили близько 200 людей, які могли з нею контактувати. Водночас офіційна Москва заперечує підтвердження чуми, заявляючи, що причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження. Чи здатна ця ситуація перерости для Кремля у серйозну внутрішню проблему та позначитися на його здатності продовжувати війну проти України? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini переконаний, що безпосередньої епідеміологічної загрози для Сил оборони України немає, оскільки пряме сполучення з Росією відсутнє, а українська система епідеміологічного контролю працює в посиленому режимі. Водночас для Кремля ситуація навколо можливого спалаху чуми може стати ще одним свідченням глибоких внутрішніх проблем. Якщо буде підтверджена легенева форма захворювання, яка характеризується високою заразністю, масштабні карантинні заходи в промислових і транспортних центрах Сибіру можуть ускладнити внутрішню логістику РФ та створити додаткові труднощі для російської військової машини.

Водночас історія може продемонструвати серйозні проблеми російської цивільної медицини, значна частина ресурсів якої спрямована на потреби війни. Дефіцит необхідних препаратів, зокрема антибіотиків, а також можливе приховування реальних масштабів проблеми здатні посилити паніку серед населення.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що головна небезпека для Кремля зараз може бути пов’язана не безпосередньо з самою хворобою, а з її потенційними наслідками. Якщо кількість підозрілих випадків збільшуватиметься, російській владі доведеться залучати додаткові медичні ресурси, посилювати контроль за переміщенням громадян і витрачати значні кошти на стримування можливого спалаху.

Окремою проблемою для Москви може стати інформаційний ефект. Суперечливі заяви та недостатня відкритість російської влади здатні посилювати недовіру населення й провокувати панічні настрої. Водночас ВООЗ наразі не фіксує підтверджених вторинних випадків, а ризик для Росії оцінює як низький. Тому поки що цю ситуацію правильніше розглядати не як новий фронт для Путіна, а як потенційний фактор, здатний посилити вже наявні проблеми.

На думку чат-боту Copilot, навіть локальний інцидент може створити для Кремля додаткові політичні та економічні проблеми. Російська влада традиційно демонструє населенню образ повного контролю над ситуацією, тому суперечливі заяви чиновників або нестача достовірної інформації можуть посилити недовіру громадян. Крім того, карантин, обмеження транспорту чи посилення санітарного контролю вимагатимуть додаткових ресурсів, що створить ще один тягар для держави, яка значні кошти спрямовує на війну.

Не менш важливим може стати й міжнародний аспект. Якщо ВООЗ та інші організації вимагатимуть від Москви більшої відкритості щодо ситуації, Кремль може зіткнутися з додатковою критикою та репутаційними втратами. Проте перебільшувати потенційний вплив цього інциденту на перебіг війни також не варто. Навіть серйозний резонанс навколо можливої чуми навряд чи сам по собі змінить стратегічну ситуацію для Росії. Визначальними чинниками для Кремля залишатимуться події на фронті, здатність російської економіки витримувати воєнні витрати та подальший міжнародний тиск.

Загалом усі три моделі ШІ переконані, що можлива поява чуми в Росії навряд чи стане вирішальним фактором у війні проти України, особливо з огляду на відсутність підтверджень масштабного спалаху. Проте така ситуація здатна створити для Путіна додатковий головний біль у вигляді репутаційних втрат, необхідності пояснювати дії влади та витрачати ресурси на подолання внутрішньої кризи. Якщо історія набуде продовження, вона може стати ще одним елементом тиску на Кремль у період, коли Росія вже стикається з численними військовими та економічними викликами.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна поступово розширює спектр цілей на території Росії, завдаючи ударів не лише по нафтопереробних заводах, а й по об’єктах, які забезпечують транспортування та розподіл нафти.