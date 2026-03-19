На окупантів чекає небачене пекло: озвучено гучну заяву про нове досягнення Сил оборони України

Удари по підприємствах, що займаються виробництвом і обслуговуванням російських військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76МД-90А, Іл-78М-90А та Л-410, мають не менше значення, ніж безпосереднє знищення самих повітряних суден. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Radio NV.

За його словами, втрата подібних об’єктів суттєво впливає на всю систему авіаційної логістики Росії. Йдеться не лише про військову складову, а й про загальну здатність країни підтримувати транспортні сполучення. Тимочко підкреслив, що такі об’єкти ретельно охороняються: російська сторона активно застосовує засоби протиповітряної оборони та розвідку для виявлення потенційних загроз. Саме тому планування ударів по них потребує максимальної секретності.

Експерт також звернув увагу на масштабність подібних підприємств. Великі виробничі корпуси та авіаційні ангари складно швидко відновити або замінити новими. Крім того, для їх функціонування необхідна значна кількість висококваліфікованих спеціалістів, підготовка яких потребує часу та ресурсів.

Ситуацію ускладнюють міжнародні санкції, які обмежують доступ Росії до сучасного авіаційного обладнання. Такі компоненти є вузькоспеціалізованими і не можуть бути легко придбані нелегально, адже виробники ризикують потрапити під санкційні обмеження.

Тимочко наголосив, що удари по таких об’єктах мають ширший ефект, ніж здається на перший погляд. Вони впливають не лише на оборонний сектор, а й на економіку та ринок праці. Частина фахівців може залишитися без роботи, що створює додаткові виклики для країни. У результаті вони можуть або змінювати сферу діяльності, або шукати можливості за кордоном, що призводить до відтоку кадрів.

Як вже писали "Коментарі", на Чернігівщині, у селі Авдіївка Новгород-Сіверського району, російські дрони здійснили атаку на місцевий ліцей. Внаслідок обстрілу будівля зазнала значних руйнувань, а також постраждали шкільні автобуси.