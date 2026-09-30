logo_ukra

BTC/USD

83035

ETH/USD

2669.81

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Київ може чекати найгірший сценарій з початку війни: генерал приголомшив деталями
commentss НОВИНИ Всі новини

На Київ може чекати найгірший сценарій з початку війни: генерал приголомшив деталями

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Росія може намагатися створити умови для гуманітарної кризи та нової хвилі міграції

30 вересня 2026, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Росія під час осінньо-зимової кампанії може посилити удари по українській інфраструктурі, намагаючись не лише завдати шкоди енергетиці, а й створити умови для масштабної гуманітарної кризи. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

На Київ може чекати найгірший сценарій з початку війни: генерал приголомшив деталями

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські удари по Києву та інших містах мають комплексну мету. Йдеться про виснаження українських ресурсів, порушення роботи критичної інфраструктури та психологічний тиск на населення. Ягун зазначив, що Москва може розраховувати на появу нової хвилі внутрішньої та зовнішньої міграції.

"Тактика агресора, що в 40-му році проти Лондона нацистською Німеччиною, що сьогодні рашистами проти Києва, вона зовсім не змінилася. Вони просто намагаються дестабілізувати ситуацію в столиці держави", — заявив Ягун.

Він наголосив, що російські атаки змушують Україну витрачати значні ресурси не лише на фронт, а й на підтримання нормального життя міст. На його думку, саме цього і прагне противник — змусити Україну спрямовувати ресурси на ліквідацію наслідків ударів.

Окремо Ягун звернув увагу на удари по складах, фармацевтичних підприємствах, медичних установах, школах та інших об'єктах. За його словами, системне знищення такої інфраструктури може бути частиною спроби зробити життя у великих містах максимально складним. 

"Вони таким чином нам хочуть зробити, якщо не гуманітарну кризу, то по крайній мірі спробувати вибити з міста значну кількість людей, які знову там хвилями підуть або на Західну Україну, або на Європу", — зазначив генерал. 

Портал "Коментарі" вже писав, що можливі переговори між США, Україною та Росією можуть перетворитися на черговий інструмент затягування часу з боку Москви. Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи повідомлення про потенційні зустрічі та можливість домовленостей щодо припинення вогню.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UHDMYrBXOe8
Теги:

Новини

Всі новини