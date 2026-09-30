На Київ може чекати найгірший сценарій з початку війни: генерал приголомшив деталями



















Росія під час осінньо-зимової кампанії може посилити удари по українській інфраструктурі, намагаючись не лише завдати шкоди енергетиці, а й створити умови для масштабної гуманітарної кризи. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські удари по Києву та інших містах мають комплексну мету. Йдеться про виснаження українських ресурсів, порушення роботи критичної інфраструктури та психологічний тиск на населення. Ягун зазначив, що Москва може розраховувати на появу нової хвилі внутрішньої та зовнішньої міграції.

"Тактика агресора, що в 40-му році проти Лондона нацистською Німеччиною, що сьогодні рашистами проти Києва, вона зовсім не змінилася. Вони просто намагаються дестабілізувати ситуацію в столиці держави", — заявив Ягун.

Він наголосив, що російські атаки змушують Україну витрачати значні ресурси не лише на фронт, а й на підтримання нормального життя міст. На його думку, саме цього і прагне противник — змусити Україну спрямовувати ресурси на ліквідацію наслідків ударів.

Окремо Ягун звернув увагу на удари по складах, фармацевтичних підприємствах, медичних установах, школах та інших об'єктах. За його словами, системне знищення такої інфраструктури може бути частиною спроби зробити життя у великих містах максимально складним.

"Вони таким чином нам хочуть зробити, якщо не гуманітарну кризу, то по крайній мірі спробувати вибити з міста значну кількість людей, які знову там хвилями підуть або на Західну Україну, або на Європу", — зазначив генерал.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливі переговори між США, Україною та Росією можуть перетворитися на черговий інструмент затягування часу з боку Москви. Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи повідомлення про потенційні зустрічі та можливість домовленостей щодо припинення вогню.