«На фронті буде важко завжди»: військовий розповів, як зміна погоди змінює тактику росіян

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Недилько Ксения
Сезонні кліматичні зміни безпосередньо коригують оперативні плани та методи просування російських окупаційних військ на лінії зіткнення. За словами українських захисників, природні чинники стають як додатковим інструментом маскування для піхоти ворога, так і викликом, який змушує обидві сторони постійно переглядати оборонні та наступальні стратегії.
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Військовослужбовець зазначив, що в теплий період року окупанти роблять ставку на природні укриття, тоді як сира та прохолодна погода диктує зовсім інші умови логістики. Густі лісові насадження влітку дають змогу піхотним групам загарбників непомітно накопичуватися та переміщатися вздовж позицій у будь-який час доби. Проте з настанням осені ситуація змінюється, і на зміну рослинності приходять густі завіси, які приховують рух колісного транспорту.
Він наголосив, що жоден тактичний шаблон не може залишатися ефективним назавжди, оскільки погодні умови нівелюють колишні переваги. Успіх утримання позицій на передовій зараз критично залежить від швидкості реакції українських підрозділів на примхи природи.
Бунятов підсумував, що українська армія протистоїть агресору, який має значну перевагу в забезпеченні та живій силі, тому легких періодів на фронті очікувати не варто за будь-якої погоди.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що протягом минулих вихідних російські окупаційні війська суттєво наростили обсяги транспортування військової техніки, боєприпасів та живої сили через тимчасово захоплені території Приазов’я. За даними розвідки та місцевого підпілля, ворог не лише утримує високі темпи постачання, а й помітно активізував логістичні маршрути. Загарбники активно користуються тимчасовим зменшенням кількості далекобійних ударів Сил оборони України по логістичних вузлах цього регіону.