На чиєму боці "грає" Гончаренко: військовий розкрив несподіваний сценарій

Гучна заява народного депутата Олексія Гончаренка про необхідність сідати за стіл переговорів та знаходити шляхи завершення війни викликала хвилю критики. Політику закидали роботу і на Москву, і на США.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, про сценарій, за яким більше схоже, що Гончаренко “працює” на США.

“Олексія Гончаренка наполегливо намагаються записати в "агенти Кремля". Але якщо подивитися не на ярлики, а на його мирний план, то він значно більше нагадує підхід Вашингтона, ніж Москви”, — йдеться у дописі Сазонова.

Зазначає, що варто згадати американський переговорний трек: Чорне море, припинення ударів по енергетиці, санкції як частина переговорів, залучення третіх країн до виконання домовленостей. У плані, який запропонував нардеп, практично така ж логіка. Не гасла, наголошується, а угода, гарантії, важелі тиску і конкретні наслідки за порушення.

“І саме тут версія про “план Кремля” починає розсипатися. Кремль вимагає визнання анексії — у Гончаренка йдеться про фіксацію лінії контролю без юридичного визнання окупованих територій російськими. Кремль хоче демілітаризації України — тут передбачається сильна українська армія. Кремль хоче зняття санкцій — тут вони знімаються поетапно і повертаються у разі порушення угоди”, — зазначається у сценарії.

Тобто, як пише військовий, це не російська логіка ультиматумів. Це значно ближче до логіки Трампа: домовленість, інтереси, гарантії та покарання за зрив.

“Додайте сюди давні контакти Гончаренка з американським і республіканським середовищем — і “агент Кремля” виглядає зовсім дивно. Якщо вже дуже хочеться шукати чийсь вплив, то тут набагато логічніше говорити про американський”, — йдеться у дописі.

Однак, є одна проблема, яка перекреслює навіть найкраще написаний мирний план. Немає бажання Москви сідати за стіл переговорів і говорити про варіанти, а не тільки висувати ультиматуми. І про це, підсумовує військовий, теж потрібно говорити.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Гончаренко заговорив про мирні переговори.