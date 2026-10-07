На чиєму боці "грає" Гончаренко: військовий розкрив несподіваний сценарій

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Кречмаровская Наталия
Гучна заява народного депутата Олексія Гончаренка про необхідність сідати за стіл переговорів та знаходити шляхи завершення війни викликала хвилю критики. Політику закидали роботу і на Москву, і на США.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, про сценарій, за яким більше схоже, що Гончаренко “працює” на США.
Зазначає, що варто згадати американський переговорний трек: Чорне море, припинення ударів по енергетиці, санкції як частина переговорів, залучення третіх країн до виконання домовленостей. У плані, який запропонував нардеп, практично така ж логіка. Не гасла, наголошується, а угода, гарантії, важелі тиску і конкретні наслідки за порушення.
Тобто, як пише військовий, це не російська логіка ультиматумів. Це значно ближче до логіки Трампа: домовленість, інтереси, гарантії та покарання за зрив.
Однак, є одна проблема, яка перекреслює навіть найкраще написаний мирний план. Немає бажання Москви сідати за стіл переговорів і говорити про варіанти, а не тільки висувати ультиматуми. І про це, підсумовує військовий, теж потрібно говорити.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Гончаренко заговорив про мирні переговори.