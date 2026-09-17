"Можна спокійно чекати гарних новин": у ЗСУ приголомшили правдою про наслідки операції "Вівальді"

Українські Сили оборони вже кілька місяців проводять на Донеччині операцію під назвою "Вівальді", подробиці якої тривалий час не розголошувалися. Її головне завдання — покращення тактичного положення українських підрозділів та вихід на більш вигідні для подальшої оборони рубежі. Про це розповів командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. За його словами, операція триває в умовах інформаційної тиші, тому значна частина її деталей поки не може бути оприлюднена.

Фото: з відкритих джерел

Білецький наголосив, що головним стратегічним завданням Сил оборони на Донеччині та Луганщині залишається стримування російських військ. Водночас українські підрозділи намагаються покращувати свої позиції там, де для цього виникають можливості.

"Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо, в першу чергу, за вигідні рубежі оборони", — пояснив командир.

Саме з цим завданням, за його словами, безпосередньо пов'язана операція "Вівальді".

"На ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська", — зазначив Білецький.

Раніше командир повідомляв про результати першого етапу операції на півночі Донецької області. За його словами, українські підрозділи зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та райони поблизу Корового Яру, а також повернули контроль над Середнім.

Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляв про українські контратаки на північ від Лимана. За оцінками аналітиків, просування Сил оборони на цій ділянці могло бути більшим, ніж випливало з перших офіційних повідомлень. Водночас точні масштаби операції та її поточні результати залишаються обмеженими інформаційною тишею.

Білецький поки не розкриває, якими можуть бути наступні етапи "Вівальді", але дав зрозуміти, що очікує подальших позитивних результатів.

"Україна може спокійно чекати гарних новин", — заявив командир Третього армійського корпусу.

Портал "Коментарі" вже писав, що ухвалений Конгресом США санкційний законопроєкт імені Ліндсі Грема може перетворитися на один із найсерйозніших економічних важелів тиску на Росію. Водночас ключовим питанням залишається те, наскільки активно президент США Дональд Трамп використовуватиме передбачені документом можливості. Таку думку висловив політтехнолог Олександр Бабак.