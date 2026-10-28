Можливості Путіна не безмежні: дипломат ошелешив заявою про несподіваний провал РФ в Україні

Останнім часом політика президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни демонструє помітний крен у бік Москви. Дії Вашингтону, зокрема домовленості з Росією у паливній сфері, блокування посилення санкцій, звинувачення Києва у зростанні цін на пальне та обмеження у сфері обміну розвідувальною інформацією й використання супутникових систем, викликають запитання щодо справжніх намірів американської адміністрації. Водночас подальший розвиток війни, ситуація на фронті та перспективи переговорів значною мірою залежатимуть від внутрішньополітичних процесів у Сполучених Штатах, вважає дипломат, колишній міністр закордонних справ України та керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На переконання дипломата, найближчим часом Вашингтон і Москва можуть продовжувати тиснути на Україну, намагаючись домогтися поступок від Києва. Проте можливості такого політичного тандему не безмежні, а зміна балансу сил у США здатна вплинути й на амбіції Кремля.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це меншою мірою. Якщо так, то й апетити Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія — це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", — зазначив Огризко.

Окремим напрямком протидії тиску США дипломат вважає поглиблення співпраці України з європейськими державами. На його думку, Києву необхідно разом із партнерами працювати над новою системою безпеки, яка зменшить залежність від американської військової підтримки.

Портал "Коментарі вже писав, що Україна може зіткнутися з тиском щодо додаткових поступок у межах переговорів про завершення війни, вважає директор Центру наступальних стратегій Євген Костогризов.