Уранці 20 жовтня російські війська здійснили атаку на Київ ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксували у двох районах столиці. Внаслідок удару загинула людина, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Фото: з відкритих джерел

За його інформацією, один із російських безпілотників упав у Голосіївському районі столиці. Місце падіння розташоване поблизу автозаправної станції, неподалік від межі з Київською областю.

Унаслідок атаки загинула одна людина. Ще шестеро людей отримали поранення, п’ятьох із них медики доправили до лікарень для надання необхідної допомоги. Інформація про стан постраждалих у повідомленні міського голови не уточнювалася.

Крім того, у столиці зафіксували падіння уламків безпілотника на відкритій місцевості поблизу житлових будинків. Інформації про додаткові наслідки в цьому місці не наводилося.

Нові наслідки російської атаки виявили в Солом’янському районі Києва. Як повідомив Кличко о 13:53, безпілотник влучив у верхній поверх будівлі одного з медичних закладів. Унаслідок удару частково зруйновано дах споруди.

На місце події прибули екстрені служби, які працювали над ліквідацією наслідків атаки та з’ясуванням обставин пошкодження будівлі.

Трохи згощдом у мерії повідомили, що станом на зараз вже семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна готова розглядати альтернативні варіанти гарантій безпеки замість вступу до НАТО, проте вони мають бути юридично зобов’язувальними та забезпечувати реальний захист від повторного нападу Росії. Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращою моделлю для країни є поєднання сильної української армії, членства в Європейському Союзі та НАТО. Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.