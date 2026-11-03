Моторошна трагедія на Київщині: російські окупанти вбили дитину, від будинку не залишилося і сліду

У вівторок, 3 листопада, російська армія атакувала село Хотів Обухівського району Київської області, внаслідок чого ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, спричинив масштабну пожежу та забрав життя 14-річної дитини, яка перебувала всередині оселі. Про трагічні наслідки російського удару повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Фото: з відкритих джерел

За його інформацією, дрон поцілив безпосередньо в житлову споруду. Після влучання будинок охопило полум'я, і зрештою він повністю вигорів. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Крім того, попередньо відомо про ще одного постраждалого — поранення дістав один із батьків загиблої дитини. Інформація щодо його стану та характеру травм уточнюється.

На місці влучання продовжують працювати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники докладають зусиль, щоб ліквідувати пожежу та впоратися з наслідками атаки.

Тимур Ткаченко наголосив, що робота вогнеборців не може компенсувати втрату людського життя, та висловив співчуття родині загиблої дитини.

"Наразі вогнеборці роблять усе можливе для гасіння пожежі. Проте втраченого життя навіть найбільш професійні дії наших рятувальників не повернуть… Щирі співчуття рідним", — зазначив очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські війська також завдали удару по Рівненській області. Внаслідок атаки там було пошкоджено підстанцію "Укренерго" та автозаправну станцію.

Портал "Коментарі" вже писав, що скандал навколо тимчасового пункту розміщення військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці оголив глибші проблеми української мобілізації. Навіть після втручання військового керівництва та правоохоронців ситуація залишила по собі серйозні запитання щодо умов перебування мобілізованих, прозорості процедур і довіри суспільства до армійської системи.