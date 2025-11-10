Мотивація відсутня: озвучено жорстку заяву про перемир'я з Росією

Перемир’я між Україною та Росією найближчим часом не варто очікувати. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

Фото: з відкритих джерел

"Давайте виходити з логіки нашого ворога. Що б зараз мотивувало Путіна до перемир’я? Його могла б спонукати лише загроза того, що якщо він зараз не піде на дуже невигідне для нас перемир’я, то через пів року чи рік зазнає поразки, і тоді ситуація для нього стане значно гіршою. Але ж ніхто такої мотивації йому не дав", — наголосив Дикий.

За словами експерта, Захід наразі займає позицію умовлянь, намагаючись схилити Путіна до перемир’я. Втім, цей підхід, на його переконання, лише підсилює відчуття впевненості російського лідера і не сприяє реальному завершенню війни.

"Коли дві сторони прагнуть абсолютної перемоги й працюють на взаємне знищення, вони рано чи пізно змушені шукати компромісний мир. Але коли одна сторона хоче знищити іншу, а друга лише просить зупинитись, то яка мотивація у першої відступати? У такій ситуації агресор наступатиме доти, доки матиме сили", — зазначив ветеран.

Дикий підкреслив, що Путін добре усвідомлює — він може зупинитися будь-якої миті й повернутися до переговорів на умовах, які пропонує Захід. Саме тому він не відчуває жодних ризиків, відкладаючи мирні ініціативи.

"Путін може рухатись уперед стільки, скільки дозволяє його армія. А коли сили вичерпаються, він завжди матиме можливість повернутись до перемовин. Захід його за це ще й подякує, послабить санкції. То де ж мотивація зупинятись? Навпаки — така політика лише підштовхує Росію продовжувати війну", — підсумував Дикий.

