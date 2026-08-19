Москвичі проведуть ночі у метро: у ЗСУ приголомшили заявою про страшні проблеми у РФ

Україна цього року суттєво посилила далекобійні удари по території Росії. Для атак використовуються ракети та великі групи безпілотників, які спрямовують насамперед на підприємства військово-промислового комплексу, енергетичні об’єкти та логістичну інфраструктуру. Про це пише The Washington Post.

Атаки по НПЗ РФ. Фото: з відкритих джерел

Окремою ціллю дедалі частіше стають великі складські комплекси російського маркетплейсу Wildberries. Унаслідок атак знищуються товари, збитки від яких можуть обчислюватися мільярдами доларів. Таким чином українські удари впливають не лише на військовий сектор РФ, а й на цивільну економіку країни.

За оцінкою видання, масштаб атак змушує російську владу розширювати зону прикриття протиповітряною обороною. Крім того, удари вже позначаються на роботі аеропортів, створюють проблеми з постачанням пального та нагадують російському суспільству, що війна не обмежується фронтом.

Участь в атаці на один зі складів Wildberries, розташований приблизно за 45 кілометрів на південь від Москви, підтвердив командир 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ "Рейд" Євген Карась. За його словами, удари по російському тилу мають змінити сприйняття війни всередині самої РФ.

"Україна мусить покарати Кремль, якщо ми хочемо досягти стабільного й тривалого миру. Чим більші втрати вони зазнають, тим швидше вони підуть на мир", — заявив військовий.

Карась наголосив, що систематичний тиск на російську економіку може змусити звичайних громадян РФ відчути реальну ціну агресії. На його думку, це також здатне створити додаткові передумови для повернення Москви до переговорного процесу, який раніше зайшов у глухий кут.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може опинитися під серйозним міжнародним тиском, який змусить Кремль перейти від декларацій про готовність до переговорів до реальних домовленостей. Політолог Віктор Бобиренко вважає, що ключовим періодом для цього можуть стати найближчі тижні. За словами експерта, наразі Москва продовжує демонструвати готовність воювати, однак ситуація може змінитися, якщо на Росію одночасно посилять економічний і політичний тиск. Важливу роль у цьому можуть відіграти Сполучені Штати та європейські партнери України.