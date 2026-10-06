Москва знайшла новий привід звинуватити НАТО: у Держдумі зробили заяву, що насторожує.

Російська влада використовує повідомлення про посилення оборони Естонії для просування тези про нібито наростаючу "ескалацію" з боку НАТО. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви російських чиновників.

Держдума РФ. Фото: з відкритих джерел

Раніше Financial Times повідомила, що Естонія перекинула елітний підрозділ з Тапа до Йихві – приблизно за 50 кілометрів від російського кордону. Крім того, у Нарві будується новий військовий об'єкт, розрахований приблизно на 1 тис. військовослужбовців. Ці заходи розглядаються Таллінном як підготовка до можливих сценаріїв російської агресії.

Естонські військові та представники розвідки при цьому оцінюють ймовірність повномасштабної війни Росії з НАТО у найближчі два роки як обмежену. Водночас у Таллінні вважають період із 2027 по 2030 рік особливо важливим для зміцнення оборони країн Балтії.

Російські депутати відреагували на публікацію FT практично одразу. Представник "Єдиної Росії" Олександр Асafов заявив, що розміщення естонських підрозділів демонструє нібито провідну роль країн Балтії в "ескалації" конфлікту з Москвою.

Член комітету Держдуми з оборони Андрій Колесник, у свою чергу, назвав розміщення естонських і фінських військових біля російського кордону "провокацією" і заявив, що Москва вживе заходів у відповідь.

У ISW вважають подібну риторику частиною російської когнітивної війни. Її завдання, за оцінкою аналітиків, — уявити посилення оборони європейських країн як агресивні дії НАТО, одночасно ігноруючи причину цих заходів: російську війну проти України та неодноразові загрози на адресу європейських держав.

Аналітики зазначають, що російський тиск на Європу не обмежується воєнними діями. Москва поєднує інформаційні кампанії з іншими формами гібридної активності, прагнучи впливати на сприйняття загроз та вирішення європейських країн.

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