Москва захлинетьхся від ударів України: на Заході розкрили шокуючу мету Києва

Україна розробила ефективні способи відповідати на удари Росії. Сучасні українські безпілотники завдають значних руйнувань енергетичній інфраструктурі, військовим складам та аеродромам противника на відстанях до 2 тисяч кілометрів. В умовах обмеженого постачання ракетного озброєння від партнерів Київ активно створює власні потужні ракети.

За інформацією Foreign Policy, прискорене виробництво ракет передбачає поєднання дистанційного навчання через інтернет, простих технологій та оптимізації виробничих процесів. Ірина Терех, технічний директор компанії Fire Point, пояснювала, що українські інженери вивчали технології ракетного палива онлайн та проводили власні хімічні експерименти, аби прискорити розробку.

Запуски українських ракет почалися наприкінці минулого року, зокрема крилатих із реактивним двигуном "Фламінго", які здатні вражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів. Джордж Баррос з Інституту вивчення війни США пояснив, що Росія раніше покладалася на відстань як засіб захисту своїх оборонних підприємств. Американські та європейські ракети обмежені, а безпілотники України не могли ефективно вражати підземні об’єкти виробництва озброєння. Новий арсенал змінює цю динаміку та дозволяє Україні самостійно визначати цілі.

"Це важливо, бо війна динамічна, і будь-яка сторона може зробити прорив", – наголосив Баррос.

Експерти української оборонної промисловості налаштовані обережно-оптимістично. Вони відзначають значний прогрес у створенні систем для далекого ураження, проте підкреслюють, що балістичні програми потребують значних ресурсів, часу та надійної промислової бази для підтримки, зазначив Ігор Федірко з Української ради оборонної промисловості.

