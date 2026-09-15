Москва втягує Мінськ глибше у війну: у США розкрили нові факти

Росія продовжує використовувати можливості білоруського оборонно-промислового комплексу задля забезпечення своїх військових потреб. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Москва дедалі активніше інтегрує підприємства Білорусі у власну військово-промислову базу на тлі війни проти України, що триває.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє білоруська опозиційна організація BELPOL, 558-й авіаційний ремонтний завод у Барановичах готується до виробництва окремих компонентів для штурмовиків Су-25. Підприємство, згідно з опублікованими даними, вже отримало нові виробничі потужності загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів.

Завод спеціалізується на ремонті та виготовленні деталей для військової авіації. Серед літаків, з якими пов'язане його виробництво, — Су-25, Су-27, Су-30 та МіГ-29.

Про можливу локалізацію виробництва Су-25 у Білорусі для російських військових Олександр Лукашенко говорив ще у лютому 2023 року. Тепер повідомлення про розширення можливостей білоруського підприємства вказують на те, що Мінськ продовжує рухатися у напрямку більш тісної взаємодії з російським оборонним сектором.

Для Москви використання білоруських виробничих потужностей дозволяє розширювати доступну промислову базу та компенсувати навантаження на власні підприємства. Особливо важливим це стає в умовах затяжної війни та необхідності підтримувати випуск та ремонт військової техніки.

В ISW розглядають те, що відбувається, як черговий крок щодо поглиблення інтеграції оборонних підприємств двох країн. Таким чином, Білорусь залишається не лише політичним та військовим союзником Росії, а й дедалі активніше залучається до забезпечення її військових потреб.

Розширення виробництва на 558 заводі може стати ще одним свідченням того, що Кремль розраховує на довгострокове використання ресурсів білоруського ВПК для продовження війни проти України.

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