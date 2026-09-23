Москва оголосила про оточення: у США відповіли, чи справді Україна за крок від втрати ще одного міста

Російське Міністерство оборони заявило про оточення Добропілля на Донеччині, проте американський Інститут вивчення війни (ISW) не виявив підтверджень цієї інформації.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

22 вересня російське військове відомство повідомило, що підрозділи Центрального угруповання військ нібито оточили Добропілля і просуваються в напрямку Олександрівки, розташованої на північний захід від міста.

При цьому російське Міноборони не опублікувало карту чи інші матеріали, які б могли підтвердити заявлене оточення.

ISW також зазначає, що не спостерігає ознак, які б свідчили про фактичне оточення Добропілля. Більше того, російська заява розходиться з останніми повідомленнями української сторони щодо ситуації на цій ділянці фронту.

Начальник штабу одного з українських підрозділів артилерійської розвідки 22 вересня заявив, що російські війська не досягли суттєвого поступу в напрямку Добропілля.

За його словами, російське командування регулярно переносить раніше встановлені терміни виконання завдань через значні втрати особового складу та невідповідність між планами та реальною ситуацією на полі бою.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше, 20 вересня, також повідомляв, що українські сили зберігають позиції на південь і на північний схід від Добропілля.

В ISW розглядають заяву російського Міноборони як частину ширшої інформаційної кампанії Кремля. За оцінкою інституту, російська сторона регулярно розповсюджує повідомлення про оточення українських підрозділів на різних ділянках фронту, прагнучи створити враження обвалення української оборони.

При цьому твердження про оточення Добропілля поки що залишаються непідтвердженими.

Ситуація навколо міста залишається важливою для обох сторін, проте доступні на момент аналізу дані не дають змоги говорити про підтверджене повне оточення населеного пункту російськими військами.

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