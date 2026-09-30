Москва готує рекордні витрати на війну: в Україні розповіли, що це означає

Росія продовжує нарощувати військовий ресурс. Володимир Путін вчетверте з початку 2026 року збільшив штатну чисельність російських збройних сил. Згідно з опублікованим указом, загальний штат тепер становить 2 441 630 осіб, з яких 1 550 500 припадає на військовослужбовців.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Таким чином, після чергової зміни штат збільшився приблизно на 15,5 тис. осіб. Попередні підвищення чисельності російської армії відбувалися у березні, червні та липні. Усього за чотири збільшення 2026 року до штату було додано близько 52,5 тис. осіб.

Водночас Москва планує суттєво збільшити витрати на оборону. За даними бюджетних документів, на 2027 рік Росія має намір направити на військові потреби близько 17,1 трлн рублів — понад $202 млрд. Ця сума приблизно на 27% вище за передбачаних витрат на 2026 рік і приблизно на 32% перевищує показник поточного року, наведений Центром протидії дез.

У ЦПД вважають, що поєднання збільшення армії та військових витрат свідчить про підготовку Москви до тривалого протистояння. Центр також пов'язує ці рішення із заявленою Кремлем політикою продовження війни.

При цьому формулювання про те, що Росія нібито готується до розширення агресії, є оцінкою українського Центру протидії дезінформації. Самі цифри відображають конкретні рішення щодо чисельності збройних сил та параметри російського бюджетного планування.

Зростання військових витрат відбувається на тлі збільшення навантаження на російський бюджет. За даними публікацій на основі бюджетних документів, у найближчі три роки Москва планує направити на оборону близько 50 трлн.

Таким чином, Москва одночасно збільшує штат армії та обсяг ресурсів, які планує спрямовувати на військовий сектор. Ці зміни стануть одним із ключових показників того, наскільки довго російське керівництво розраховує зберігати нинішній масштаб військових витрат.

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