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Моді зробив заяву про Україну після переговорів із Туском: яку позицію зайняла Індія

Прем'єр Індії пообіцяв підтримувати зусилля заради миру, а глава польського уряду закликав зміцнювати безпеку та незалежність Європи від зовнішнього впливу

22 жовтня 2026, 15:23
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Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про готовність підтримувати зусилля щодо встановлення миру в Україні. Про це він повідомив у Нью-Делі за підсумками зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці.

Моді зробив заяву про Україну після переговорів із Туском: яку позицію зайняла Індія

Нарендра Моді. Фото: із відкритих джерел

"Ми пам'ятаємо, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", — наголосив Моді на спільному брифінгу.

При цьому індійський лідер не уточнив, які саме ініціативи може підтримати Нью-Делі і чи така позиція передбачає конкретні дипломатичні кроки.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили розвитку стратегічного партнерства Індії та Польщі. За словами Моді, він відкриває додаткові можливості для співпраці двох країн. Основу для поглиблення відносин заклали під час візиту до Варшави у серпні 2024 року.

Індійський прем'єр також наголосив на перспективах торговельних відносин з Європейським союзом. Одним із важливих напрямків залишається угода про вільну торгівлю між Індією та ЄС, набуття чинності, згідно з озвученими планами, очікується у 2027 році.

Дональд Туск, у свою чергу, подякував Індії за допомогу польській стороні у питанні підтримки індійських студентів, які перебували в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

Глава польського уряду наголосив на важливості спільних зусиль задля безпеки та самостійності держав.

"Ми працюватимемо разом, щоб Індія, Польща та Європа були безпечними та максимально незалежними від держав, які домінують у цих сферах", — заявив Туск.

Таким чином, зустріч у Нью-Делі стала майданчиком не лише для обговорення економічних зв'язків, а й для заяв політичних пріоритетів. Проте обіцянка підтримувати мирні зусилля поки що не супроводжується конкретними пропозиціями щодо того, яким чином Індія має намір сприяти завершенню війни в Україні.

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Джерело: https://x.com/i/broadcasts/1MKgNbByRQOxL
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