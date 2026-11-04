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Мобілізація в Україні під загрозою: у США розкрили, як Росія використовує конфлікт під Києвом

Після зіткнення протестувальників із нацгвардійцями на Київщині російські пропагандисти почали поширювати звинувачення у тортурах та незаконних затриманнях

4 листопада 2026, 08:47
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Кравцев Сергей

Росія використовує інцидент у Київській області для посилення суспільної напруги навколо мобілізації в Україні. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вивчивши інформаційну кампанію російської влади та пропагандистських ресурсів.

Мобілізація в Україні під загрозою: у США розкрили, як Росія використовує конфлікт під Києвом

Скандал у Петропавлівській Борщагівці. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про зіткнення між протестувальниками та військовослужбовцями Національної гвардії, яке сталося 2 листопада біля будівлі у Петропавлівській Борщагівці. Приводом стали поширені у мережі відеозаписи із звинуваченнями у незаконному утриманні людей.

У Нацгвардії пояснили, що орендують приміщення для тимчасового розміщення мобілізованих військовослужбовців. За інформацією відомства, на місці перебувало четверо осіб, яким надавали медичну допомогу після затримання за самовільне залишення частини. Поліція Київської області також спростувала інформацію про незаконне утримання цивільних осіб.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов 3 листопада повідомив, що правоохоронці з'ясовують обставини події. Він визнав наявність напруженості в українському суспільстві через мобілізаційну політику та припустився участі провокаторів.

За його словами, правоохоронці затримали жінку, яка представлялася медиком. Вона придбала автомобіль швидкої допомоги, попередньо оглядала місце події та листувалася з Telegram-каналами, які розповсюджували інформацію про конфлікт.

Тим часом російські офіційні особи та пропагандисти назвали будівлю "катувальною" і почали поширювати непідтверджені звинувачення у тортурах, здирстві та вбивствах.

В ISW вважають, що Кремль навмисно використовує нестачу перевіреної інформації, щоб посилити недовіру українців до державних інституцій та спровокувати внутрішній розкол.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-3-2026/
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