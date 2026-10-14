Мирний план США точно розв'яже руки Путіну: озвучено тривожну заяву про небезпеку для України



















Запропонована мирна угода між Україною та Росією може не забезпечити завершення війни, а натомість відкрити для Москви нові економічні перспективи. Політичний експерт Борислав Береза звернув увагу на ризики ініціативи, про яку написало видання The Washington Post. На його думку, західні партнери прагнуть поєднати припинення бойових дій із відновленням економічної співпраці з Росією, проте такий підхід може не відповідати реальним намірам Володимира Путіна.

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За інформацією, яку наводить Береза, проєкт складається з чотирьох основних пунктів: відбудови України, західних гарантій безпеки, економічного зближення Росії, України та Європи, а також припинення вогню на нинішній лінії фронту. Водночас невідомо, чи погодяться обидві сторони на запропоновані умови.

Експерт побоюється, що заради досягнення домовленостей від Києва можуть вимагати територіальних поступок, тоді як Москва отримає можливість відновити економічні зв’язки із Заходом і домагатися послаблення санкцій.

"Недостатньо просто завершити війну з Україною. Треба укласти ще з Європою економічну угоду та домовленість про безпеку", — так Борислав Береза передає суть американської ініціативи.

На його думку, подібний підхід передбачає не лише припинення бойових дій, а й формування нової системи взаємин із Росією. Однак економічні вигоди для Кремля самі собою не гарантують, що Москва відмовиться від подальшої агресії.

Сумніви викликають і гарантії безпеки, які мають отримати українці. Якщо західні партнери не визначать чітких зобов’язань і конкретного алгоритму дій у разі нового російського нападу, такі гарантії можуть залишитися формальними обіцянками. Тому важливо, щоб майбутня угода передбачала не лише політичні заяви, а й дієві інструменти стримування Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував дзвінка від президента США Дональда Трампа перед оголошенням енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про домовленість український лідер дізнався із соціальної мережі Truth Social. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіо NPR.