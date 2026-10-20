Мирний план Гончаренка для закінчення війни в Україні: які умови

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на слова президента США Дональда Трампа щодо можливої тристоронньої зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї, однак без президента України Володимира Зеленського. Депутат озвучив свою мирну ідею та кроки до кінця війни.

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко прокоментував заяву Трампа, який сказав, що не проти обговорити війну Росії проти України з Путіним та Сі, без українського президента. На думку нардепа, Україні варто зберігати холоднокровність і зосередитися на практичних кроках до припинення війни, а не на публічних суперечках.

"Зараз буде дуже багато розмов, багато новин. Найголовніше для України зараз — зберігати холодну голову. І прагнути миру. Не ставати в позу. Не воювати в ефірах. А працювати", — заявив Гончаренко.

Першим етапом своє ініціативи депутат називає можливе перемир’я в Чорному морі, яке пропонує Туреччина. Депутат вважає, що Києву варто погодитися на таку ініціативу, а потім переходити до наступних домовленостей, попри те, що саме Москва не йде на угоду про перемир’я на Чорному морі.

"Погодились і одразу підвищуємо ставки. Наступний крок: зупинка ударів по Новоросійську в обмін на зупинку ударів по Одесі. Потім ще один крок. І ще один… Крок за кроком ми дійдемо до миру", — додав Гончаренко.

Зауважимо, що на початку жовтня Гончаренка виключили з фракції "Європейська солідарність". Причиною стали розбіжності щодо переговорів із Росією та шляхів завершення війни. Депутат виступав за пошук домовленостей із Москвою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гончаренко вперше відреагував на виключення з фракції "ЄС".