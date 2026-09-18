Мир відкладається: на Заході назвали період, коли Путін буде готовий розпочати реальні переговори

Переговори про припинення війни між Україною та Росією можуть не призвести до швидкого результату, а зима, що відбудеться, здатна стати для України черговим серйозним випробуванням. Такий сценарій раніше розглядався The Economist із посиланням на джерела, знайомі з перебігом дипломатичних контактів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними публікацій, Київ та Вашингтон обговорювали варіанти поетапного припинення бойових дій. Один з варіантів, що розглядався, передбачав спочатку обмеження бойових дій в певній зоні вздовж лінії фронту, після чого сторони могли б перейти до більш широкої угоди. При цьому конкретний план не було публічно підтверджено всіма учасниками переговорів.

Водночас Київ готується до можливого поновлення тристоронніх переговорів за участю США та Росії. Українська сторона заявляла, що новий раунд контактів може відбутися у жовтні. Останні сигнали із Києва вказують на підготовку до відновлення дипломатичного процесу.

Однак у матеріалах The Economist наводилася оцінка українського джерела, згідно з якою Москва може не робити серйозних кроків як мінімум до осені, а у більш затяжному сценарії — продовжити стратегію очікування до весни. У публікації передбачалося, що одним із інструментів тиску можуть стати зимові удари по українській енергетичній інфраструктурі.

На цьому фоні проблема зими виходить далеко за межі воєнної ситуації. Удари по енергетичних об'єктах можуть одночасно посилювати навантаження на комунальну інфраструктуру, бізнес та населення.

При цьому дипломатичний процес продовжується. США намагаються повернути сторони до переговорів, Київ заявляє про готовність обговорювати варіанти припинення вогню, а Москва також припускає поновлення контактів. Проте важливі розбіжності між сторонами зберігаються.

Тому твердження про те, що світ обов'язково настане лише навесні, залишається прогнозом, а чи не встановленим фактом. Поточна ситуація показує інше: новий переговорний раунд можливий уже восени, але його результат та термін припинення війни поки що залишаються невизначеними.

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