США та Європа готують мирну угоду — така інформація шириться в новинних пабліках. Однак позиції Росії та України щодо Донбасу непохитні. Чи є взагалі шанс, станом на осінь 2026 року, завершити війну дипломатично, а не на полі бою шляхом капітуляції однієї зі сторін — відповів штучний інтелект.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що переговорний шлях не варто відкидати. Проблема полягає в тому, що Україна та Росія по-різному розуміють ціну миру.

Для Києва відхід із Донбасу означав би не лише територіальні втрати, а й ризик нового російського наступу. Для Кремля відмова від претензій на українські землі стала б відступом від цілей війни.

На думку чат-бота, США намагаються доповнити мирні пропозиції гарантіями безпеки, економічними домовленостями та допомогою у відбудові України. Проте підготовка плану ще не означає, що Москва погодиться на компроміс.

ChatGPT допускає заморожування фронту як проміжний варіант, але застерігає: без дієвих гарантій Росія може використати паузу для підготовки нового нападу. Отже, стійкий мир потребує не односторонніх поступок України, а взаємних рішень і контролю за виконанням домовленостей.

Чат-бот Grok налаштований значно песимістичніше. За його оцінкою, головна перешкода — вимога Кремля передати решту Донбасу, яку контролює Україна, тоді як Київ відмовляється віддавати додаткові території та допускає максимум заморожування бойових дій на нинішній лінії фронту.

Модель ШІ вважає, що гарантії безпеки, кошти на відбудову та економічні стимули для Москви не допоможуть, поки сторони не змінять своїх принципових позицій. Без істотної зміни позиції однієї зі сторін (а це майже напевно означатиме капітуляцію інтересів) угода виглядає малоймовірною, підсумовує Grok.

На його думку, восени 2026 року дипломатія більше нагадує супровід війни, ніж реальний шлях до її завершення. Тому бойові дії можуть тривати ще довго.

Чат-бот DeepSeek також вважає повноцінну мирну угоду малоймовірною, хоча й не виключає дипломатичного прогресу. Наголошує, що Кремль потребує результату, який можна представити російському суспільству як перемогу, тоді як Україна відкидає передачу територій, але допускає заморожування конфлікту по лінії фронту.

Водночас DeepSeek вказує на наявність дипломатичного процесу. За його відповіддю, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер проводили зустрічі в Москві та Києві, а оновлені версії мирного плану вже обговорювалися. Також чат-бот згадує про підготовку тристоронніх переговорів і назване Володимиром Зеленським вікно можливостей — від грудня 2026 року до кінця літа 2027-го.

Однак, за оцінкою DeepSeek, до кінця осені прориву очікувати не слід. Реалістичнішим проміжним результатом він називає часткове енергетичне перемир’я або взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах. Повноцінне врегулювання питання Донбасу, на його думку, потребуватиме значно більше часу.

Усі три чат-боти сходяться в головному: Донбас залишається головною перешкодою для миру, а повноцінна угода найближчим часом не гарантована. Водночас ChatGPT залишає більше простору для компромісу за умови надійних гарантій безпеки. Grok вважає дипломатичний сценарій вкрай малоймовірним без суттєвої зміни позицій сторін, а DeepSeek допускає проміжні домовленості щодо енергетики та перенесення повноцінного врегулювання на пізніший термін.

Отже, дипломатичний шлях не закритий, але сам факт підготовки мирного плану ще не означає завершення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яких поступок Трамп вимагає від України.



