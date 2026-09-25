«Мир близько» більше не працює: жураліст розкрив страшну небезпеку стратегії Трампа щодо України



















Постійні заяви Дональда Трампа про близьке завершення війни та його готовність підтримувати прямий діалог із Володимиром Путіним ще не означають, що Москва готова відмовитися від своїх цілей. Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що стратегію американського президента необхідно розглядати через призму його власних політичних завдань.

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Одним із ключових сигналів стала готовність Вашингтону бачити Путіна серед учасників майбутнього саміту G20. На думку Портникова, це вкладається у загальний підхід Трампа, який робить ставку на переговори навіть із тими, хто не демонструє готовності до компромісу. Оглядач звертає увагу: Трамп говорить про мир уже тривалий час, однак ситуація принципово не змінилася.

"Я не розумію, чим заяви Трампа вересня 2026 року відрізняються від заяв, умовно кажучи, з січня-лютого 2025 року. Можливо, просто за ці півтора роки Дональд Трамп мав би стати більшим реалістом, але заяви Трампа і його справжнє ставлення до ситуації можуть значно відрізнятися", — наголосив експерт.

При цьому Портников вказує на внутрішньополітичний фактор. За його словами, проміжні вибори у США є надзвичайно важливими для президента, а отже, американська адміністрація може оцінювати зовнішньополітичні рішення також через їхній вплив на внутрішню політику. Саме тому, на думку оглядача, ставка Трампа на переговори має свою логіку. Президент США намагається зберігати канал спілкування з Кремлем і демонструвати виборцям, що шукає спосіб завершити війну.

Водночас проблема полягає в тому, що Москва може сприймати дипломатичні контакти зовсім інакше. Портников наголошує, що самі переговори без зміни реальних умов не гарантують поступок із боку Кремля.

"Ця концепція не витримує перевірки життям. Коли відбуваються зустрічі з людьми, яких ти, в принципі, маєш ігнорувати, ніяких реальних результатів ти не досягаєш", — стверджує оглядач.

Портников також закликає не сприймати дипломатичні сигнали як доказ зміни стратегічних цілей Росії. На його думку, Кремль може вести переговори паралельно з продовженням воєнного тиску.

"У Путіна є стратегія українського знищення. Стратегія, не тактика, яку він послідовно втілює в життя, не вагаючись ані на хвилину і не зупиняючись ані на хвилину", — зазначив експерт.

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