Міноборони РФ заявило про ураження десятків цивільних заводів та складів в Україні

Російське військове керівництво оприлюднило черговий масштабний звіт про нічну повітряну атаку на українські регіони, традиційно назвавши всі цивільні та комерційні об'єкти "заводами ВПК". У поширеній заяві стверджується, що загарбники застосували комплексний удар високоточною зброєю наземного, морського та повітряного базування, а також безпілотні літальні апарати.

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Агресор запевняє, що нібито зумів паралізувати роботу великої кількості промислових підприємств у п'яти областях України.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару по підприємствах металургійної та хімічної промисловості, паливно-енергетичного і військово-промислового комплексу, об'єктах портової інфраструктури України, — оголосили представники Міністерства оборони РФ, деталізуючи географію нальоту на Київ, Дніпропетровщину, Полтавщину, Вінниччину та Одещину. Окреслюючи результати обстрілів у столичному регіоні, речники окупантів додали: — У місті Києві уражено промислове підприємство ТОВ "Файєр По і нт" та склад паливно-мастильних матеріалів ТОВ "Грандтермінал"".

Найбільший список нібито "знищених" об'єктів загарбники назвали на Дніпропетровщині та Полтавщині. До переліку легітимних військових цілей росіяни цинічно віднесли навіть підприємства харчової та легкої промисловості.

"Уражено металургійний комбінат у Кривому Розі, трубопрокатної завод "Інтерпайп Сталь" та логістичні центри "Сіріус Екстружен" у Дніпрі, а також підприємство ПрАТ "Соврахім" у Павлограді, — безальтернативно рапортує вороже відомство. Описуючи ситуацію в інших регіонах, Москва видала найбільш абсурдну тезу: — На Полтавщині уражено Кременчуцький нафтопереробний завод, а також тютюнову фабрику "JTI Україна", на потужностях якої було організовано випуск боєприпасів".

Крім того, окупанти приписали собі знищення залізничного вузла у Вінниці, логістичних центрів в Одесі, термінала "Нова пошта" у Чорноморську (Іллічівську) та об'єктів порту Рені, а також ураження цивільного суховантажу на переході морем. Варто підкреслити, що подібні звіти російського командування є відвертою брехнею та елементом пропаганди. Ворог навмисно вигадує "виробництва ракет та боєприпасів" на цивільних підприємствах, тютюнових фабриках та поштових терміналах, щоб виправдати в очах власного населення щоденні воєнні злочини, ракетні удари по логістиці та цілеспрямоване нищення економічного потенціалу України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок ударів балістикою загинуло четверо мирних мешканців.