Мільярди на марафон цінніше, ніж захист людей: Зеленського жорстко звинуватили у страшній кризі



















В Україні загострюються проблеми з державними фінансами: затримується відшкодування ПДВ бізнесу, бракує коштів на будівництво укриттів, а частина бюджетних платежів, за словами політолога Віктора Бобиренка, фактично зупинена. Водночас держава продовжує фінансувати телемарафон "Єдині новини". Експерт розкритикував бюджетні пріоритети влади та попередив про ризики для фінансової стабільності країни.

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За словами Бобиренка, після 26-денної перерви Верховна Рада відновила пленарну роботу, однак проблеми з фінансуванням державних потреб залишаються. Він звернув увагу на ситуацію з бюджетними виплатами, зокрема на затримки повернення податку на додану вартість підприємцям і недостатнє фінансування будівництва укриттів.

"Ситуація контрольована", — таку оцінку, за словами політолога, озвучив міністр фінансів.

Однак сам Бобиренко вважає, що реальний стан справ викликає серйозне занепокоєння.

"Зупинене відшкодування ПДВ для бізнесу. Побудова укриттів не фінансується на 92%. Немає зарплат військовим", — заявив експерт, описуючи проблеми, які, за його словами, виникають із фінансуванням.

Окремо політолог звернув увагу на витрати на телемарафон та іномовлення. За його даними, лише на створення контенту для "Єдиних новин" уклали угоди на понад 100 млн грн, а загальні річні витрати на відповідні медійні проєкти він оцінює приблизно у 3,5 млрд грн. Бобиренко вважає, що за умов бюджетних труднощів влада мала б переглянути пріоритети, враховуючи потреби оборони та захисту населення.

Ще одним важливим питанням експерт назвав ухвалення законів, необхідних для подальшого міжнародного фінансування. Йдеться, зокрема, про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб і приєднання України до європейської платіжної системи SEPA.

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