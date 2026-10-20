"Ми запізнилися на роки": у Раді зробили жорстку заяву про найбільший провал України у війні



















Україна має перспективні ракетні розробки, проте для посилення далекобійних спроможностей необхідно прискорити їхнє масштабування. Водночас створення власної системи протиракетної оборони проти балістичних цілей залишається складним технологічним завданням. Про це заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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За його словами, українська програма балістичних ракет зазнала затримок. Зокрема, він вважає, що роботу над "Сапсаном" потрібно було активніше просувати ще два роки тому. Водночас депутат наголосив, що розробка такої зброї потребує часу, а наявні напрацювання ще необхідно масштабувати.

Костенко також звернув увагу на перспективи інших українських ракетних проєктів. Він згадав розробки Fire Point, зокрема FP-7 та FP-9, однак зауважив, що оцінювати їхні реальні можливості потрібно з огляду на результати випробувань і практичне застосування.

Окремо депутат пояснив складність створення протиракетної системи. Для перехоплення балістичних цілей недостатньо лише ракети: потрібні сучасні радари, системи наведення та інші технології, які доведеться розробляти або отримувати завдяки співпраці з партнерами.

На думку Костенка, Україні варто зосередитися на розвитку власних ракетних спроможностей і нарощуванні виробництва вже перспективних зразків. Він підкреслив, що швидкі результати в цій сфері не можна гарантувати лише політичними заявами.

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