"Ми тут до чого": США висунули жорсткий ультиматум через претензії Трампа щодо НПЗ



















Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер перенесли заплановану поїздку до Москви. Американська сторона очікує, чи підтримають Україна та європейські партнери нову пропозицію щодо врегулювання війни. Політтехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній переконаний, що Київ не повинен погоджуватися на домовленості без урахування власних інтересів.

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За інформацією Axios, Вашингтон прагне отримати чітку позицію України та Європи щодо можливого плану для російського диктатора Володимира Путіна. Водночас зміст пропозиції залишається невідомим, а нову дату візиту американських посланців не визначили.

Загородній наголошує, що Україна має власні важелі впливу на Кремль, зокрема удари по російських нафтопереробних заводах та інших стратегічних об’єктах. Тому, на його думку, Вашингтон не повинен розраховувати на поступки Києва лише через переговори з Москвою.

"У нас завдання знищити Росію. Це їх проблеми. Ми тут до чого? Ви там домовились про щось із Путіним? Ну так ви вирішуйте цю проблему. У нас своя програма", — заявив політтехнолог.

Він також вважає, що Україна не має припиняти атаки в односторонньому порядку, якщо російська сторона не погоджується на взаємні зобов’язання. Загородній наголосив, що позиція Києва щодо припинення бойових дій залишається незмінною.

"У нас позиція наступна була: зупинка по лінії розмежування або взаємне припинення ударів по енергетиці. На іншу Україна йти не збирається", — підкреслив експерт.

Окремо Загородній прокоментував роль європейських держав у майбутніх переговорах. На його думку, Європа має усвідомити, що Україна здатна відігравати провідну роль у захисті європейської безпеки.

"Україна може представляти Європу, якщо європейці нарешті зрозуміють, що Україна може представляти Європу", — наголосив політтехнолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам укласти так звану "дизельну угоду", за якою Київ міг би утриматися від ударів по російській дизельній інфраструктурі в обмін на гарантії захисту української енергосистеми.