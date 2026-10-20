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Ми повністю залежні від цього: Україну попередили про страшні наслідки нового тиску Трампа

Політтехнолог вказав на значення американської військової допомоги, розвідданих і Starlink для України

20 жовтня 2026, 17:00
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Клименко Елена








Політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що адміністрація президента США Дональда Трампа може посилювати тиск на Україну, намагаючись прискорити укладення мирних домовленостей. На його думку, заяви американського керівництва та дискусії навколо військової допомоги свідчать, що Київ може зіткнутися з непростим вибором.

Ми повністю залежні від цього: Україну попередили про страшні наслідки нового тиску Трампа

Фото: з відкритих джерел

Голобуцький звернув увагу на повідомлення про можливі затримки з передачею Україні ракет для систем Patriot, які придбали європейські країни. Він також зазначив, що невизначеність зберігається щодо санкцій проти Росії. Водночас у наданому фрагменті інтерв’ю ці повідомлення не підтверджені документами, а їхній подальший розвиток залишається незрозумілим.

За словами політтехнолога, важливими інструментами підтримки України є не лише озброєння, а й розвідувальна інформація та супутниковий зв’язок Starlink. Він застерігає від недооцінки залежності української армії від цих можливостей.

"Насправді, і Starlink нам потрібний, нема альтернативи", — заявив Голобуцький, коментуючи значення американської підтримки.

Політтехнолог також припускає, що Вашингтон може поспішати з просуванням мирних ініціатив через внутрішньополітичні обставини у США. 

Голобуцький наголошує, що Києву важливо оцінювати не лише самі пропозиції щодо припинення війни, а й наслідки можливих домовленостей для обороноздатності країни. За його оцінкою, без чітких гарантій безпеки та розуміння подальшої підтримки будь-який переговорний сценарій може створити додаткові ризики для України.

Портал "Коментарі" вже писав, що рейтинг президента України Володимира Зеленського міг зрости на тлі загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом. Однак цей приріст може бути тимчасовим і не свідчити про стале посилення підтримки глави держави. Таку оцінку озвучив політолог Віктор Бобиренко, аналізуючи нові соціологічні показники.



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Джерело: Трамп може посилити тиск на Україну: Голобуцький
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