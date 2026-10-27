Меланія Трамп заявила про розширення "режиму тиші" в Олешках: що відомо

Режим тиші в Олешках Херсонської області розширили за межі міста, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв. Припинення вогню між Україною та Росією набуло чинності у вівторок, 27 жовтня. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Меланія Трамп. Фото з відкритих джерел

Меланія Трамп заявила, що терміни запровадження перемир’я прискорили, щоб захистити цивільне населення та полегшити доставку гуманітарної допомоги. Крім того, сторони розширили географічну зону режиму тиші.

"Географічна зона перемир’я була розширена за межі Олешків у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", — заявила Меланія Трамп.

До якого часу триватиме перемир’я

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що режим тиші на півдні України розпочався о 03:00 за київським часом. За його словами, припинення вогню має тривати до 1 листопада.

У Кремлі також прокоментували можливість поширення ініціативи. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що миротворчі пропозиції Меланії Трамп можуть бути застосовані й в інших зонах бойових дій.

Водночас Financial Times писало, що мешканців Олешок спочатку можуть вивезти до Росії або тимчасово окупованого Криму. Після цього люди зможуть повернутися на територію, підконтрольну Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив, що Україна чекає на результати американського посередництва, щоб доставити людям їжу та ліки та дати можливість залишити небезпечну зону.

Також "Коментарі" писали, що українські військові доставили тонни допомоги в окуповані Олешки.