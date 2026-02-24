logo_ukra

Медведєв жорстко накинувся на ЄС та пригрозив невідворотною катастрофою: деталі

Прибічник диктатора Путіна наголосив що російські війська за наявності бажання можуть в’їжджати без віз, як це було у 1812 та 1945 роках

24 лютого 2026, 10:15
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив відверте попередження країнам Шенгенської зони, заявивши, що російським військовим не потрібні візи для перетину європейських кордонів. За його словами, вони можуть вторгнутися до Європи, якщо забажають, порівнюючи можливі дії з історичними подіями 1812 та 1945 років. Свої погрози Медведєв опублікував у соціальній мережі Х у день, коли Росія відзначає "День захисника Вітчизни", 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Медведєв жорстко накинувся на ЄС та пригрозив невідворотною катастрофою: деталі

Дмитро Медведєв. Фото: РБК-Україна

"Кая (віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас), білява пацючка, сказала, що вона працює над тим, щоб сотні тисяч колишніх російських військовослужбовців ніколи не потрапили до Шенгенської зони. Яка втрата для наших бійців. Ну, вони можуть в'їжджати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 або 1945 роках", — написав Медведєв. 

Окрім цього, він торкнувся теми претензій президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, заявивши, що його мотиви не пов’язані з загрозою від Китаю або Росії. За словами Медведєва, Трамп прагне наслідувати стиль російського президента Володимира Путіна та залишити свій слід в історії як "збирач земель". При цьому, на думку російського чиновника, європейці через страх намагатимуться змусити Трампа піти на компроміс, наприклад, передати острів у оренду США для розробки корисних копалин та будівництва військових об’єктів.

Портал "Коментарі" вже писав, що український народ, а особливо Збройні сили України, залишаються головним героєм протистояння в російсько-українській війні. Таку позицію висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



