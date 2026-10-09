"Майже повний провал": Зеленський жорстко пройшовся через підготовку Кличком Києва до зими

Президент України Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. На тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі глава держави наголосив, що затримки з підготовкою регіонів до зими є неприпустимими. Окремі завдання щодо столиці визначили під час наради за участі військових та урядовців. Про це Зеленський повідомив за підсумками селектора, присвяченого ситуації в енергетиці та виконанню планів стійкості.

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Президент зазначив, що російські атаки пошкодили енергомережі й об’єкти передачі електроенергії. Ремонтні бригади та енергетики працюють цілодобово, щоб відновити постачання. Водночас Україна оновила потреби в енергетичному обладнанні та засобах протиповітряної оборони. Міністерство закордонних справ і команда Офісу президента мають координувати роботу з міжнародними партнерами.

Окрему увагу під час наради приділили підготовці Києва до складного зимового періоду. За словами Зеленського, звіт щодо виконання планів стійкості засвідчив серйозні проблеми з боку столичної влади.

"Окремо визначили завдання щодо Києва — через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків", — заявив президент.

Він також наголосив, що затримки в реалізації запланованих заходів є неприпустимими, а відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних військових адміністрацій має бути персональною.

Портал "Коментарі" вже писав, що перспективи мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України залишаються невизначеними, а їхній розвиток значною мірою залежить від позиції Кремля та рішень президента США Дональда Трампа. Політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що наразі немає ознак готовності Росії до домовленостей, які могли б реально припинити бойові дії.