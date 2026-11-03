Масштабний комбінований наліт: РФ атакує енергетику України крилатими ракетами та балістикою

Російські окупаційні війська розгорнули масштабну повітряну атаку по всій території України, цілячись у критично важливі об'єкти життєзабезпечення. Починаючи з третьої години ранку 3 листопада 2026 року, серії потужних вибухів уже прогриміли у Києві, Дніпрі, Харкові, а також на території Дніпропетровської та Вінницької областей. За попередніми даними моніторингових служб, головним пріоритетом ворога є руйнування об’єктів теплової генерації та ключових вузлів енергетичної інфраструктури.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Наразі загроза лише зростає, оскільки загарбники залучили стратегічну авіацію для нової хвилі ударів.

"Здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації, — повідомляють аналітики повітряного простору, деталізуючи сили ворога: — Зафіксовано пуски близько 20 крилатих ракет бортами Ту-160".

Проте бомбардувальники противника не припиняють маневри у повітрі.

"Зафіксовані додаткові пуски крилатих ракет Х-101 з Ту-160 з Оренбурзької області", — зазначають у моніторингових групах.

Поки сили протиповітряної оборони України ведуть запеклий бій із попередніми цілями, цивільному населенню наполегливо рекомендують залишатися в укриттях, оскільки небезпека для багатьох регіонів є вкрай високою. Фахівці додають, що "очікуваний час підльоту нової хвилі ракет — після 05:20".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 3 листопада російська армія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичного озброєння на Дніпропетровську область та Харків. Починаючи з третьої години ранку, жителі обласних центрів та навколишніх районів здригалися від серії надзвичайно потужних вибухів.