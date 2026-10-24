Масштабний колапс в аеропортах і не тільки: що відомо про нову атаку на Москву

Після масштабної атаки українських сил оборони на Москву в столичних аеропортах почалися серйозні перебої з авіасполученням. За інформацією Telegram-каналу "Обережно, Москва", загальна кількість затриманих та скасованих рейсів перевищила 210.

Аеропорти Москви. Фото: з відкритих джерел

Найбільш помітні збої, згідно з опублікованими даними, зафіксували в "Шереметьєво". Там зміни торкнулися 65 рейсів на виліт та ще 106 на приліт. У Внуково проблеми виникли приблизно з 40 рейсами. При цьому відомості про кількість скасування та затримки можуть оновлюватися в міру зміни розкладу.

Додаткові проблеми виникли у пасажирів, які намагалися отримати інформацію через інтернет. На офіційному сайті "Домодєдово" стався масштабний технічний збій: користувачам виявилися недоступними головна сторінка, онлайн-табло та більшість сервісів. Водночас функція купівлі авіаквитків, за наявними повідомленнями, продовжувала працювати.

Пасажири "Шереметьєво" також повідомляли про тривале очікування в терміналі D. Деякі стверджували, що знаходилися там з шостої ранку, тоді як вильоти переносилися або скасовувалися. Незважаючи на велике скупчення людей, очевидці описували обстановку всередині терміналу як відносно спокійну.

За словами пасажирів, міжнародні рейси, ймовірно, продовжували вирушати, тоді як частину внутрішніх перевезень було припинено. Однак ці повідомлення не підтверджують, що така ситуація поширювалася на всі напрямки.

На момент появи публікацій офіційної інформації про повне закриття московських аеропортів не надходило. Причини кожного окремого збою та обмеження необхідно уточнювати за повідомленнями аеропортів та авіакомпаній.

Пасажирам, чиї рейси торкнулися змін, рекомендується перевіряти актуальний розклад безпосередньо перед поїздкою до аеропорту та стежити за повідомленнями перевізників.

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