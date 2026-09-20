Масштабна брехня: у ISW розкрили, яка насправді ситуація на фронті зараз

Росія намагається створити враження стрімкого просування своїх військ в Україні, значно перебільшуючи заявлені територіальні здобутки. В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що така інформаційна кампанія має впливати не лише на російську аудиторію, а й на Україну та її міжнародних партнерів.

ISW викрив брехню РФ про "успіхи" на фронті

19 вересня Міністерство оборони Росії заявило, що від початку 2026 року російські війська нібито захопили понад 5300 квадратних кілометрів української території та більш як 220 населених пунктів. Крім того, у МО РФ зазначили, що у вересні Москва було нібито захоплено понад 670 квадратних кілометрів і 27 населених пунктів.

Однак оцінка ISW суттєво відрізняється від цих цифр. За даними Інституту вивчення війни, підтверджені докази дозволяють оцінити фактичне захоплення російськими військами у 2026 році лише у 147,7 квадратного кілометра та 40 населених пунктів. При цьому російські сили втратили контроль над 20 населеними пунктами.

Якщо враховувати території, куди російські військові проникли, але не встановили над ними повного контролю, загальна площа їхніх здобутків становить близько 718,8 квадратного кілометра. Це все одно значно менше за цифри, які оприлюднило російське Міноборони.

Крім того, ISW оцінює, що українські сили у 2026 році звільнили щонайменше 972,56 квадратного кілометра та 60 населених пунктів. В інституті зазначають, що перебільшення російських успіхів є частиною тривалої стратегії Кремля.

"Перебільшені російські заяви, ймовірно, також є результатом культури повсюдної брехні в російських військових. Українські війська фактично успішно відбивали як стратегічну, так і оперативну ініціативу з кінця 2025 року, стримуючи російські війська майже на нульовому рівні з березня 2026 року та проводячи успішні контратаки, які звільнили значну частину території на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках", — підсумовують у ISW.

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