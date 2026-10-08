Масований удар РФ по Україні 7 жовтня: у МВС назвали нову кількість загиблих

Внаслідок масованої атаки російських військ по Україні 7 жовтня загинули 28 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Виговський, зазначивши, що найтяжчі наслідки обстрілів зафіксовано у Прилуках, Кременчуці, Олександрії та Києві.

Удар по Прилуках. Фото: ДСНС

Найбільші втрати – у Прилуках. Там загинуло 20 людей, серед них п'ятеро дітей. За словами глави МВС, троє загиблих дітей були лише одного року.

У Києві жертвами вечірнього обстрілу стали двоє людей. Влада підкреслює, що рятувальні роботи після атак продовжуються, а кількість загиблих може уточнюватися в міру розбору зруйнованих будівель.

Співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції вдалося врятувати, евакуювати із зруйнованих будинків та вивести із зони вогню 29 осіб. Значну частину людей врятували саме у Прилуках, де наслідки удару виявилися особливо тяжкими.

Одним із символів рятувальної операції стали кадри, на яких співробітник ДСНС виносить із зони руйнувань п'ятирічну дівчинку. За словами Виговського, командир відділення Павло Левченко разом із колегами витягнув дитину та її матір з-під завалів. Вибухова хвиля викинула їх із дому.

На момент заяви міністра рятувальники вже понад 14 годин продовжували розбирати завали. Головне завдання – перевірити зруйновані будівлі та переконатися, що під конструкціями не залишилося людей.

У Кременчуці, за словами Виговського, оперативні дії патрульних у перші хвилини після обстрілу дозволили врятувати багатьох мешканців. Правоохоронці евакуювали людей, надавали домомедичну допомогу та передавали поранених медикам.

Атака 7 жовтня стала однією з найтрагічніших для кількох українських міст одночасно. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучень.

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