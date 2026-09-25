Масований удар по заходу України: стало відомо, хто допомагав росіянам

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала небезпечного ворожого інформатора, який намагався організувати ракетний обстріл підприємства військово-промислового комплексу на заході країни. Зловмисником виявився житель Львівської області, який безпосередньо працював на об'єкті, де виготовляють розвідувальні та ударні дрони для потреб Сил оборони. Головною метою російських спецслужб було зривання стабільного забезпечення українських захисників безпілотними технологіями.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Для успішного виконання ворожого доручення фігурант планував передати ФСБ точні координати, — зазначили у пресцентрі Служби безпеки України. — Йшлося про передачу детальних геолокацій виробничих потужностей, складів та адміністративних будівель, які мали стати ціллю атаки".

Окрім географічних координат інфраструктури, російські куратори вимагали від свого інформатора зібрати дані про внутрішній розпорядок роботи режимного об'єкта.

"Загарбники розраховували отримати від завербованого працівника інформацію про графік змін, — наголосили у відомстві, розкриваючи деталі задуму окупантів. — Вони хотіли дізнатися, у які саме години в приміщеннях перебуває максимальна кількість персоналу, щоб збільшити кількість жертв".

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: плани ворога було вчасно розкрито, а самого зрадника затримали "на гарячому". Під час санкціонованих обшуків у чоловіка вилучили планшетний комп'ютер, який він ретельно приховував та використовував для збору інформації, координації дій і комунікації зі своїм російським куратором.

Як встановили слідчі, на шлях державної зради мешканець Львівщини став через фінансову скруту, відгукнувшись на пропозицію швидкого доходу в одному із тематичних Telegram-каналів. Наразі затриманому офіційно оголошено про підозру за фактом державної зради, вчиненої під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). За скоєне йому загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ викрила працівника, який здавав ворогу графіки роботи промислових гігантів у Дніпрі.