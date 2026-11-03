Маскування та нетипова активність: окупанти почали дробити колони з БК через Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано нестандартні та приховані маневри російських військових логістичних підрозділів. Загарбники змінили тактику перевезення боєприпасів, намагаючись уникнути виявлення та ударів з боку Сил оборони України.

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"Зранку фіксуємо чисельні подроблені (до 2–5 вантажівок) колони вантажівок з БК через центр Маріуполя в напрям Бердянську", — повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, противник свідомо відмовився від формування великих логістичних маршрутів, які є легкою мішенню для розвідки. Посадовець зауважив, що ворог намагається діяти максимально непомітно:

"Без супроводу вогневими групами, але маршрутами, якими вантажному транспорту рухатись заборонено. Маскуються".

Проте приховати ці переміщення загарбникам не вдається, оскільки українська аеророзвідка контролює ситуацію в регіоні та вже готує відповідні заходи.

"Одночасно фіксуємо підвищену активність наших БПЛА в районі Бердянська — Осіпенко", — підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко побажав операторам українських дронів "вдалого полювання" на виявлені малогабаритні колони з боєприпасами, які ворог намагається доправити на лінію фронту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська здійснюють масштабне перегрупування та переміщення додаткових сил на південному фронті України. Такі маневри можуть свідчити про наміри командування РФ активізувати бойові дії в регіоні найближчим часом.

Військова логістика загарбників через тимчасово захоплені українські території працює в інтенсивному режимі. За інформацією моніторингових джерел, основні колони рухаються зі східного напрямку.



