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Маскування та нетипова активність: окупанти почали дробити колони з БК через Маріуполь

Росіяни везуть БК невеликими групами, поки над Бердянськом активно полюють українські безпілотники

3 листопада 2026, 16:32
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Недилько Ксения

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано нестандартні та приховані маневри російських військових логістичних підрозділів. Загарбники змінили тактику перевезення боєприпасів, намагаючись уникнути виявлення та ударів з боку Сил оборони України.

Маскування та нетипова активність: окупанти почали дробити колони з БК через Маріуполь

Ілюстративне фото

"Зранку фіксуємо чисельні подроблені (до 2–5 вантажівок) колони вантажівок з БК через центр Маріуполя в напрям Бердянську", — повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, противник свідомо відмовився від формування великих логістичних маршрутів, які є легкою мішенню для розвідки. Посадовець зауважив, що ворог намагається діяти максимально непомітно:

"Без супроводу вогневими групами, але маршрутами, якими вантажному транспорту рухатись заборонено. Маскуються".

Проте приховати ці переміщення загарбникам не вдається, оскільки українська аеророзвідка контролює ситуацію в регіоні та вже готує відповідні заходи.

"Одночасно фіксуємо підвищену активність наших БПЛА в районі Бердянська — Осіпенко", — підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко побажав операторам українських дронів "вдалого полювання" на виявлені малогабаритні колони з боєприпасами, які ворог намагається доправити на лінію фронту.

Маскування та нетипова активність: окупанти почали дробити колони з БК через Маріуполь - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська здійснюють масштабне перегрупування та переміщення додаткових сил на південному фронті України. Такі маневри можуть свідчити про наміри командування РФ активізувати бойові дії в регіоні найближчим часом.

Військова логістика загарбників через тимчасово захоплені українські території працює в інтенсивному режимі. За інформацією моніторингових джерел, основні колони рухаються зі східного напрямку.



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