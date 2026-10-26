Маск заступився за російських солдатів: мільярдер зробив несподівану заяву про війну в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск знову висловився про війну Росії проти України, проте цього разу зосередився не на українцях, а на російських військовослужбовцях. Підприємець заявив, що призовники з РФ заслуговують на співчуття, оскільки, на його думку, опиняються на війні без можливості самостійно обирати свою долю.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Свою позицію Маск виклав у публікації у соціальній мережі X. У ній він закликав припинити кровопролиття та звернув увагу на загибель російських військових внаслідок атак безпілотників.

"Нескінченна різанина українців та росіян має припинитися. Ми також маємо висловити співчуття бідним російським призовникам. Ці діти не мають іншого вибору, окрім як воювати і гинути внаслідок ударів безпілотників", — написав бізнесмен.

Таким чином, Маск представив російських призовників передусім як людей, які опинилися у ситуації безальтернативної участі у бойових діях. При цьому в опублікованій заяві він не уточнив, які саме обставини має на увазі, говорячи про відсутність у них вибору.

Вислів підприємця знову привернув увагу до його публічних коментарів про війну. Маск регулярно використовує власну платформу для заяв на політичні та міжнародні теми, а його публікації нерідко стають предметом широкого обговорення.

На цей раз центральною темою його повідомлення стало співчуття російським військовослужбовцям, яких він назвав жертвами війни нарівні з українцями. Проте таке формулювання не розкриває питання про відповідальність Росії за початок повномасштабного вторгнення та наслідки бойових дій для України.

Заява Маска також залишає відкритим питання про те, що саме він вважає за необхідне для припинення війни: у наведеній публікації конкретного плану врегулювання чи пропозицій щодо досягнення перемир'я немає.

Поки підприємець обмежився закликом зупинити кровопролиття та виявити співчуття до російських призовників. Його слова знову вивели тему війни в Україні до центру дискусії навколо публічних заяв однієї з найвідоміших мільярдерів світу.

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