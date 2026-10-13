Лукашенко остаточно змусить Київ тремтіти: який наказ диктатора шокує цілий світ

Білорусь знову може стати одним із важелів військового тиску Росії на Україну. Навіть без прямого вступу білоруської армії у війну Мінськ здатен допомагати Кремлю створювати додаткові загрози: підтримувати військову інфраструктуру, надавати територію для маневрів і навчань російських військ, а також змушувати Україну тримати частину сил на північному напрямку. Для Москви це спосіб розтягувати українські ресурси й ускладнювати планування оборони. Портал "Коментарі" запитав у штучного інтелекту, чи наважиться Олександр Лукашенко безпосередньо втягнути білоруську армію у війну.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Білорусь може знову перетворитися на засіб військового тиску Росії на Україну, проте це не обов’язково означатиме повторення масштабного наступу з півночі. Для Кремля може бути вигідніше підтримувати загрозу з білоруського напрямку, змушуючи українське командування враховувати можливість атаки й утримувати частину сил для захисту північних регіонів. Москва здатна посилювати напруження через військові навчання, переміщення підрозділів і гучні заяви про небезпеку для Білорусі. Навіть без реального перетину кордону такі дії змушуватимуть Україну витрачати додаткові ресурси на розвідку, спостереження та зміцнення оборони.

Водночас не кожне переміщення військ на білоруській території свідчить про підготовку вторгнення. Для масштабної операції потрібні конкретні ознаки: зосередження ударних сил, накопичення пального й боєприпасів, розгортання логістики та підготовка медичного забезпечення. Важливим чинником залишається і позиція Олександра Лукашенка: навіть без офіційного вступу білоруської армії у війну Мінськ може сприяти російським військовим потребам.

Чат-бот Gemini переконаний, що сьогодні головна цінність Білорусі для Кремля полягає не стільки у можливості відкрити новий фронт, скільки у створенні постійної військової загрози для України. Росія чудово розуміє, що будь-які сигнали про концентрацію військ поблизу українського кордону змушують Київ утримувати значні сили на північному напрямку.

Фактично Білорусь стала інструментом стратегічного відволікання ресурсів. Навіть якщо безпосереднього вторгнення не відбудеться, Україна змушена витрачати людей, техніку та ресурси для захисту кордону з північним сусідом. Для Кремля це вигідна модель тиску, яка обходиться значно дешевше, ніж проведення масштабної наступальної операції. Водночас не варто недооцінювати й політичний фактор. Олександр Лукашенко продовжує балансувати між прагненням уникнути прямого втягування своєї армії у війну та необхідністю зберігати підтримку Володимира Путіна.

Чат-бот Copilot наголошує, що Білорусь фактично залишається одним із чинників військового тиску Росії на Україну, попри намагання режиму Олександра Лукашенка дистанціюватися від безпосередньої участі білоруських військових у бойових діях. Використовуючи білоруський напрямок, Кремль може змушувати Сили оборони України тримати резерви на півночі та обмежувати можливості їхнього перекидання на найгарячіші ділянки фронту. Важливу роль відіграє і військово-промислова співпраця двох країн: білоруські підприємства можуть забезпечувати потреби російської армії ремонтом техніки та відповідними поставками, а територія країни — використовуватися для військової логістики й переміщення підрозділів.

Водночас білоруський фактор створює ризики й у повітряному просторі, оскільки його використання російською авіацією та безпілотниками може ускладнювати протидію повітряним загрозам. Пряме залучення армії Білорусі до наземних бойових дій залишається окремим сценарієм, реалізація якого залежатиме від рішень Мінська та розвитку ситуації.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що Білорусь може знову стати інструментом військового тиску Росії на Україну, але це не обов’язково означатиме підготовку нового наступу. Найімовірнішим ризиком може бути використання білоруської території для демонстрації сили, створення невизначеності та відволікання українських ресурсів. Водночас реальну загрозу вторгнення необхідно оцінювати за конкретними військовими ознаками, а не лише за заявами Мінська чи Москви. Для України принципово важливо зберігати готовність північного напрямку, стежити за переміщенням військ і не дозволяти Кремлю перетворювати саму загрозу на ефективний засіб тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на Донеччині, зокрема на напрямках Покровська та Слов’янська. Водночас просування на Сумщині й Запоріжжі може бути спробою розтягнути українські сили та змусити командування перекидати резерви між різними ділянками фронту. Таку оцінку висловив військовий експерт Роман Світан.