Листопад став показовим: українців попередили про неминуче пекло від терору Путіна

Листопад підтвердив, що російські окупаційні війська змінили тактику ракетного терору, роблячи ставку не лише на дрони-камікадзе, а й на балістичні ракети. Через це ракети стратегічної авіації відійшли на другий план, повідомляє група "Інформаційний спротив".

Фото: з відкритих джерел

За першу третину місяця Росія здійснила 1 628 пусків дронів-камікадзе та приманок Shahed-136, "Гербер" і "Пародій", з яких 323 одиниці (20%) досягли цілей. Показник успішних влучань зріс порівняно з жовтнем із 18% до 20%.

Щодо балістичних ракет 9М723 ("Іскандер-М") і KN-23, їх використання активно зростає: за перший тиждень листопада противник застосував 34 одиниці цих ракет і 12 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал". Використання інших ракетних систем, зокрема "Іскандер-К", Х-101 та "Калібр", поки що обмежене, хоча їхні запаси значно більші. Балістичні ракети стають основним інструментом ракетного терору.

Ракети 9М723 з початку вторгнення ефективні через складність перехоплення (тільки ЗРК Patriot і SAMP/T здатні їх збивати). Початкові запаси цих ракет були обмежені, але після 2022 року Росія наростила виробництво до 2 одиниць на добу, а разом із постачанням північнокорейських KN-23 створила надійний засіб невідворотного удару. Таким чином, саме 9М723 стають лідерами серед ракет для терору, обігнавши Х-55/101.

