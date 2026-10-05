Лише тоді Путіну доведеться рахуватися з Україною: експерт озвучив жорстку вимогу для припинення війни



















Росія продовжуватиме завдавати ударів по Україні, доки матиме для цього ресурси. Тому Києву потрібно не лише захищатися, а й системно бити по економічній основі російської війни. Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній.

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За його словами, одним із головних напрямків уже стала атака на російську нафтову галузь. Особливе значення має виробництво дизельного пального, без якого складно уявити нормальну роботу російської економіки та армії.

"Росія буде стріляти, поки буде можливість. До кінця війни ми повинні вважати це базовим сценарієм", — зазначив Загородній.

Водночас експерт вважає, що Україна може поступово розширювати перелік цілей. Йдеться не лише про нафтопереробні заводи, а й про енергетичну та газову інфраструктуру РФ. Таким чином, на його думку, можна створити серйозні проблеми для промисловості, опалення та роботи електростанцій.

Загородній наголосив, що найбільш ефективним способом змусити Москву змінити свою поведінку може стати саме економічне виснаження.

"Тільки економічним колапсом Україна може вибити Росію з війни", — заявив він.

Окремо політтехнолог звернув увагу на можливість ударів по критичній інфраструктурі Москви. За його оцінкою, через надзвичайно централізовану систему управління Росія може бути особливо чутливою до масштабних проблем у столиці.

Серед потенційних напрямків він назвав енергозабезпечення Москви та великі дата-центри, які забезпечують роботу ключових фінансових і державних структур. На думку Загороднього, такі удари можуть продемонструвати росіянам, що війна має ціну не лише на фронті.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може посилити використання території Білорусі для атак проти України та різноманітних гібридних операцій. Водночас ресурсів для проведення повноцінного сухопутного наступу з білоруського напрямку у Кремля наразі недостатньо. Про це в ефірі "Еспресо" та Slawa.TV заявив радник лідерки білоруського демократичного руху Світлани Тихановської Франак Вячорка.