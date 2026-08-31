Лише так Путін сам попросить про переговори: розкрито справжній аргумент, який нівелює плани Кремля

На тлі активізації міжнародних дискусій щодо можливих переговорів із Росією Москва не демонструє готовності завершувати війну, а навпаки — накопичує ресурси для продовження агресії. Тому дипломатія матиме результат лише за умови суттєвого посилення військового тиску на Кремль. Таку думку висловив доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач.

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За його словами, спроби залучити Росію до двосторонніх чи багатосторонніх переговорів без зміни ситуації на полі бою Кремль може сприймати як слабкість України та її партнерів.

"Найкращі важелі для переговорів — це ЗРК Patriot і ракети Tomahawk. Patriot — для того, щоб нівелювати російський наступальний потенціал, а Tomahawk — щоб знищити спроможність Росії продовжувати ведення війни", — наголосив Длігач/

Експерт звернув увагу, що РФ продовжує адаптувати свою військову машину, використовує мобілізаційний ресурс та розраховує на зовнішню підтримку. Серед ознак підготовки до тривалого протистояння він назвав накопичення ракетного резерву, збільшення дальності застосування "Іскандерів" та активніше використання дронів.

"Ці та інші ознаки свідчать про те, що Росія не збирається зараз домовлятись", — зазначив експерn/

На його думку, стратегія Києва має полягати у поєднанні дипломатичної готовності з нарощуванням власних військових можливостей. Україна повинна демонструвати партнерам прагнення до дипломатичного завершення війни, але водночас посилювати тиск на агресора.

"Наша політична гра зрозуміла: посилювати тиск, власну спроможність і сигналізувати про пріоритет дипломатичного вибору", — підкреслив Длігач.

Одним із ключових напрямів такого тиску експерт назвав удари по російській військовій логістиці, підприємствах ВПК та нафтопереробній інфраструктурі. На його переконання, довгострокова безпека потребує не просто угоди з Москвою, а позбавлення РФ можливості розпочинати нову агресію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що на території військового аеродрому в окупованому Джанкої у Криму зафіксували масштабну пожежу. Супутникові дані вказують одразу на кілька осередків займання в різних частинах об'єкта. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".