Лише ці дії ЗСУ змусять Путіна забути про війну: експерт ошелешив гучним сценарієм

Україна може отримати принципово новий інструмент тиску на Росію, якщо матиме можливість завдавати ударів балістичними ракетами по військових об’єктах у Москві. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, нинішня ситуація для жителів російської столиці залишається відносно віддаленою від реалій війни. Поки бойові дії відбуваються переважно на території України, значна частина російського суспільства може сприймати їх як щось, що безпосередньо його не стосується.

Світан вважає, що ситуація може змінитися після появи регулярних ударів по військових цілях у Москві. Він припустив, що саме столиця Росії є особливо чутливою точкою через високу концентрацію там державних, військових та економічних структур.

Експерт окремо наголосив на відмінності між становищем України та Росії. На його думку, українська держава має значно більш розосереджену інфраструктуру, тоді як у РФ значна кількість ключових функцій зосереджена в Москві.

"Як тільки по Москві буде летіти хоча б десяток балістик на добу", — таким сценарієм Світан проілюстрував можливий масштаб психологічного та організаційного тиску на Росію.

Водночас експерт зазначив, що для таких ударів необхідні відповідні далекобійні засоби ураження. На його думку, застосування дронів для масованих атак по Москві має інші обмеження, тоді як балістичні ракети могли б створити для російської столиці значно серйозніший виклик.

Світан також вважає, що основними цілями у разі таких ударів мають бути саме військові об’єкти, а не цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що європейські партнери продовжать підтримувати Україну фінансово, військово та дипломатично, однак Києву доведеться виконувати взяті на себе зобов’язання. Про це заявив політолог Олег Саакян, коментуючи результати роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.