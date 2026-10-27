Ліквідація Путіна на Валдаї: експерт пояснив, що може прорвати російську ППО

Російський лідер Володимир Путін намагається максимально захистити свою резиденцію на Валдаї. Там облаштовано понад 50 позицій ППО — майже половина від кількості навколо Москви та Підмосков’я.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, наскільки ефективний такий захист.

“Ефективність залежить від засобів ураження, що застосовуються, від можливості противника їх вражати. Тобто створити певну зону ураження. Виходячи зі схеми розташування у росіян у районі Валдая, з півночі відкрита зона. Щільність досить серйозна, особливо з південного заходу, з південного сходу. Але з півночі відкритий напрямок. Тобто росіяни виставили Валдай на північ у цьому сенсі, думаючи, що ми не можемо за ламаним маршрутом літати”, — пояснив він.

За словами Світана, українські засоби ураження можуть так летіти, тому зараз ще можна використати цю можливість.

“Цю можливість можна використати, якщо це потрібно. Тут же треба розуміти, тобто пріоритетність. Для того, щоб валдайську ППО продавити, туди кілька сотень дронів треба заводити, тому треба розуміти та приймати рішення, чи це потрібно. Можливо, й немає сенсу. Це якщо тільки буде прийнято рішення на знищення, тобто на ліквідацію безпосередньо вже самої валдайської групи, або того ж самого Путіна. Тоді, звісно, ​​треба готувати таку спецоперацію”, — пояснив Світан.

За його словами, тоді є сенс не одну тисячу дронів витратити. Експерт зазначив, що не варто просто губити дрони об ППО, намагаючись дістати Москву чи Валдай, чи Керченський міст. Зазначив, що краще застосувати ці засоби ураження для ударів по нафтопереробній галузі РФ.

На захищені ППО об’єкти, за його оцінкою, має заходити балістика, або це має бути спецоперація з великою кількістю засобів ураження.

"От на Валдай, якщо зайде хоча б десяток ракет, одна-дві ракети пройде. При 80% знищення, припустимо, балістики, 20% проходитиме. Навіть пара ракет серйозну проблему створить", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що РФ готує масований обстріл України.



