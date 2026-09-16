Лавров зробив заяву про війну, яка занепокоїла Захід: які тепер цілі у війні ставить Москва

Росія не змінила принципової позиції щодо війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час круглого столу для представників дипломатичних місій. Його слова аналізує Інститут вивчення війни (ISW).

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Лавров заявив, що Москва не змінила своєї позиції "по суті" з початку війни. Таким чином, російський міністр фактично знову підтвердив прихильність до вимог, які Кремль висував ще до початку повномасштабного вторгнення.

Серед заявлених Москвою цілей Лавров назвав недопущення розширення НАТО біля російських кордонів, захист прав російськомовних українців, а також так звані "демілітаризацію" та "денацифікацію" України.

ISW зазначає, що ці формулювання мають значно ширший зміст, ніж територіальні вимоги. Під "демілітаризацією" Росія спочатку мала на увазі суттєве обмеження можливостей української армії захищати країну. "Денацифікація" використовувалася Кремлем як вимога фактичної зміни української влади та політичного курсу держави.

За оцінкою аналітиків, нинішні заяви російського керівництва показують, що Москва продовжує дотримуватись максималістського набору вимог.

При цьому Кремль публічно реагує на пропозиції щодо можливої деескалації без демонстрації готовності відмовитися від цих вимог. Росія продовжує наполягати на виконанні Україною своїх умов, одночасно уникаючи зобов'язань, які могли б означати суттєву зміну початкової позиції.

ISW вважає таку риторику частиною ширшої лінії Кремля, спрямованої на те, щоб відводити увагу від пропозицій щодо припинення бойових дій.

Таким чином, заява Лаврова стала черговим публічним підтвердженням того, що російське керівництво поки що не заявляє про відмову від цілей, сформульованих ним на початку повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров знову лякає українців: у Кремлі вигадали новий сценарій у війні.



