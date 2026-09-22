16 годин затримки - не межа: що може статися з “Укрзалізницею” восени та взимку

Росія все частіше б’є по локомотивах — неодноразово ударні дрони влучали у поїзди безпосередньо у дорозі. А через тривалі дронові атаки українці стикаються зі значними затримками потягів. У Росії не приховують намірів ускладнити залізничне сполучення. Штучний інтелект оцінив, чи можливий масштабний колапс.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що повної зупинки не буде. “Укрзалізниця” має досвід швидкого відновлення пошкоджених колій та маршрутів, однак атаки по логістичних вузлах, депо й інфраструктурі створюють серйозні ризики.

За оцінкою моделі ШІ, українці вже відчувають наслідки. Йдеться про затримки потягів, які в окремих випадках сягають 10-16 годин. Особливо це стосується рейсів із прифронтових та центральних регіонів. Окремою проблемою може стати тиск на вантажні перевезення, що впливатиме на економіку та ціни.

Чат-бот Copilot також не бачить сценарію повного паралічу. На його думку, розгалужена мережа залізниці, резервні маршрути та можливість швидко ремонтувати пошкодження не дозволять країні залишитися без залізничного сполучення.

Водночас удари можуть спричиняти локальні перебої — затримки, зміну маршрутів та проблеми з електропостачанням. Для пасажирів наслідки можуть проявитися у скороченні рейсів і, за умови тривалих масованих атак, підвищенні цін на квитки. Copilot вважає, що серйозні проблеми накопичуватимуться поступово і можуть стати відчутними після кількох тижнів системних ударів.

Чат-бот DeepSeek оцінює ситуацію жорсткіше. Називає дії Росії “рейковою війною” і стверджує, що атаки спрямовані не лише на інфраструктуру, а й на рухомий склад. Зазначає, що, за даними Politico, від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів “Укрзалізниці”.

DeepSeek вважає, що повного колапсу не станеться, однак тиск посилюватиметься. Першими наслідки, за оцінкою бота, можуть відчути мешканці Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та частково Дніпропетровщини. Йдеться про скасування потягів, скорочення маршрутів і збільшення затримок. У центральних та західних областях проблеми, за цим прогнозом, будуть менш критичними.

На думку моделі ШІ, головна небезпека не в тому, що РФ фізично знищить усі локомотиви, а в тому, що удари по живій силі та пасажирських потягах сіють страх і змушують людей відмовлятися від подорожей. А це вже удар по економіці та по відчуттю нормальності життя.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в одному: повністю зламати українську залізницю ударами Росії буде складно. Різниця — у строках та масштабі наслідків. Gemini говорить про проблеми, які вже помітні, Copilot — про поступове накопичення перебоїв протягом кількох тижнів системних атак, а DeepSeek прогнозує найбільш відчутні проблеми вже восени та взимку, передусім для прифронтових регіонів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде з газом в Україні перед зимою, за версією ШІ.



